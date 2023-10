Nürnberg (ots) –

NORMA trotzt den hohen Preisen und setzt gleich zum Start des Monats Oktober eine große Preissenkung durch: günstiger wird es dabei vor allem für Frischfleisch-Freunde! Viele Produkte zum Braten und Grillen werden nun dauerhaft günstiger angeboten. Damit steht dem Fleischgenuss im goldenen Herbst nichts im Weg. Besonders stark reduziert werden die Puten-Ministeaks, in der 400 g Packung, der beliebten NORMA Eigenmarke Gut Langenhof. Der Lebensmittel-Discounter bietet das beliebte Produkt ab sofort für 4,49 Euro statt 4,89 Euro an – somit über acht Prozent günstiger.

Aber auch Schweine Minutensteaks und Hackfleisch gemischt sind mit dem Monatswechsel bei NORMA deutlich günstiger zu haben. Damit wird zum wiederholten Male jeder Preisvorteil direkt an die Kundinnen und Kunden in den Filialen weitergegeben.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

Gut Bartenhof, Hackfleisch gemischt, 500 g

Bislang: 3,99 EUR

Jetzt: 3,79 EUR

Gut Bartenhof, Schweine Minutensteak, 400 g

Bislang: 3,89 EUR

Jetzt: 3,79 EUR

Gut Bartenhof, Rinder Hüftsteaks natur, 375 g

Bislang: 7,99 EUR

Jetzt: 7,49 EUR

Gut Bartenhof, Rinder Hackfleisch fettreduziert, 400 g

Bislang: 4,29 EUR

Jetzt: 3,99 EUR

Gut Bartenhof, Schweine-Nackensteaks natur, 450 g

Bislang: 4,09 EUR

Jetzt: 3,99 EUR

Gut Bartenhof, Hackfleisch gemischt, 800 g

Bislang: 5,99 EUR

Jetzt: 5,79 EUR

Gut Bartenhof, Hähnchen-Geschnetzeltes, 400 g

Bislang: 4,99 EUR

Jetzt: 4,89 EUR

Gut Langenhof, Puten-Ministeaks, 400 g

Bislang: 4,89 EUR

Jetzt: 4,49 EUR

Gut Langenhof, Puten-Geschnetzeltes, 400 g

Bislang: 4,29 EUR

Jetzt: 3,99 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

