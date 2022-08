Berlin (ots) –

Getir, der Pionier für ultraschnelle Lebensmittellieferungen, kooperiert ab sofort mit der gemeinnützigen Tafel Potsdam e.V. und unterstützt die Hilfsorganisation regelmäßig mit dringend benötigten Lebensmittelspenden. Getir kämpft damit gegen die sinnlose Verschwendung von Lebensmitteln und setzt ein starkes Zeichen der Solidarität. Bei der aktuellen Übergabe wurden mehr als zehn Paletten mit Lebensmitteln und Getränken an die Tafel übergeben. Seit Beginn der Kooperation mit der Potsdamer Tafel im Januar 2022 wurden bereits mehr als 30 Paletten mit Getränken und Lebensmitteln gespendet.

„Getir ist die Zusammenarbeit mit den Tafeln ein Herzensanliegen. Die Zeiten sind gerade für viele Menschen sehr schwierig. Leider hat die Bedürftigkeit in Deutschland drastisch zugenommen. Als Profis in allen Angelegenheiten rund um Lebensmittel sind wir uns dieser Tatsache wohl bewusst und sehen uns in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten. Dabei ist Lebensmittelverschwendung immer ein No-Go. In Anbetracht der aktuellen globalen Lage, wird dies nun besonders deutlich und brisant“, erklärt Sven-Joachim Irmer, Head of Governmental Relations & Communications Germany.

Imke Eisenblätter, Geschäftsführerin der Tafel Potsdam fügt hinzu: „In unseren Ausgabestellen in Potsdam besteht wie bei allen Tafeln immer hoher Bedarf, selbst ohne kriegsbedingte Engpässe in den Lieferketten und ohne Preissteigerungen. 32 Prozent der Tafeln mussten bereits Aufnahmestopps einführen. Es kommt mehr denn je auf Solidarität und Zusammenhalt an. Mit Getir konnten wir einen verlässlichen Partner gewinnen. Das Team der Tafel Potsdam sagt Danke für dieses soziale Engagement!“

Die Zusammenarbeit mit der Tafel Potsdam e.V. ist eine von mehreren Tafel-Kooperationen von Getir, die kontinuierlich ausgebaut werden. Neben Berlin bietet Getir auch in Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, Köln, München und Nürnberg seinen Service an. Auch in diesen Städten sollen Kooperationsprojekte mit den Tafeln folgen.

Über Getir

Getir ist der Pionier für ultraschnelle Lebensmittellieferungen. Das Technologieunternehmen mit Sitz in Istanbul hat die Lieferung auf der letzten Meile revolutioniert und bringt seinen Kunden etwa 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs in wenigen Minuten an die Tür.

Getir ist in 81 Städten der Türkei tätig und hat 2021 den Betrieb in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und den Vereinigten Staaten aufgenommen.

Getir ist in erster Linie ein Technologieunternehmen, das in den Bereichen Einzelhandel und Logistik tätig ist. Es wurde 2015 von Nazim Salur (Gründer von BiTaksi, der führenden Taxi-App der Türkei), Serkan Borancili (Gründer von GittiGidiyor, das 2011 von eBay übernommen wurde) und Tuncay Tutek (Ex-PepsiCo- und P&G-Führungskraft in Europa und dem Nahen Osten) gegründet.

