– Fünf Prozent haben einen Kredit aufgenommen, sieben Prozent darüber nachgedacht

– 29 Prozent der betreffenden Verbraucher*innen leihen Geld für eine Umschuldung bzw. überlegen dies

– Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlich

München (ots) – Aufgrund der aktuellen Corona-Situation besteht bei sieben Millionen Deutschen Bedarf nach einem Kredit von der Bank. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24.1) Zwölf Prozent der Befragten haben bereits einen Kredit aufgenommen und/oder darüber nachgedacht – das entspricht einem Bevölkerungsanteil von sieben Millionen Deutschen.2)

“Aufgrund der Corona-Pandemie zeigt sich ein sehr vielschichtiges Bild bei der Kreditaufnahme”, sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. “Während die Konsum-Finanzierung im vergangenen Jahr zurückging, gibt es aber gleichzeitig viele Verbraucher*innen, die durch die Krise einen Kredit aufnehmen müssen. Die Banken agieren bei der Kreditvergabe momentan sehr unterschiedlich, deshalb sollten Verbraucher*innen auf der Suche nach einem Kredit unbedingt mehrere Angebote vergleichen.”

29 Prozent der betreffenden Verbraucher*innen leihen Geld für eine Umschuldung bzw. überlegen dies

Am häufigsten möchten Verbraucher*innen das Geld von der Bank frei verwenden (29 Prozent) oder eine Umschuldung vornehmen, also einen laufenden Kredit ablösen (29 Prozent). Ein Kredit für die Modernisierung von Haus und Garten ist für 23 Prozent der Befragten relevant, ähnlich wie der Dispoausgleich (22 Prozent).3)

“Die Umschuldung ist besonders dank der gefallenen Zinsen für Online-Kredite für viele Verbraucher*innen interessant. Seit 2011 sind diese um 46 Prozent gefallen. Damit ist es möglich, die monatlichen Kosten für einen laufenden Kredit erheblich zu senken”, sagt Christian Nau.

Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale

Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren – das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlich

Bei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.

1)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.062 Personen zwischen dem 5.5. und 9.5.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

2)zwölf Prozent der über 18-Jährigen in Deutschland

3)Mehrfachnennungen möglich

