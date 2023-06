Frankfurt a.M. (ots) –

Alps Alpine, u. A. bekannt als Hersteller hochwertiger Elektronik im Automobilsektor, wendet jetzt seine Kompetenz und Innovationskraft auf die Welt des Radfahrens an, um Komfort und Sicherheit für E-Bikes auf ein neues Niveau zu heben.

Unter dem Motto „Xtend your Senses“ stellt das Unternehmen bei der diesjährigen Eurobike in Frankfurt a.M. (H11.1 C07) zwei Innovationen vor, die gewissermaßen die menschlichen Sinne erweitern: das Kamerasystem „Ride Safety System RS 1000“, ein mit dem Smartphone koppelbarer digitaler Rückspiegel mit KI-basierter Gefahrenerkennung, Aufzeichnung und Bremslicht; sowie das „Ride Acoustic System RA 1000“, ein in den Rahmen integrierbares Akustikmodul mit Premium-Sounddesign, das Warn- und Hinweistöne in überragender Klangqualität und Lautstärke abspielen kann, zum Beispiel bei niedrigem Akku-Ladestand des Bikes oder als Signalhorn für Speed-Pedelecs. Die Ideen überzeugten auch die hochkarätige Eurobike-Jury: Das RS 1000 erhielt bereits den Eurobike Award 2023 für innovative und qualitativ hochwertige Produktneuheiten.

Alps Alpine Europe GmbH, mit Hauptsitz in Unterschleißheim bei München ist ein Tochterunternehmen der japanischen Alps Alpine Co., Ltd.

