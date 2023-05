Woerden (ots) –

Der niederländische Käsehersteller Wijngaard Kaas aus Woerden steht für ein vielseitiges Sortiment hochwertiger Käsesorten. Unter der Marke Wyngaard Käse bietet das Unternehmen verschiedene, außergewöhnliche Geschmacksrichtungen für gut sortierte Supermärkte. Die Sorte Explosion, die im vergangenen Sommer lanciert wurde, ist nun vom Fachmagazin Käse-Theke als „Thekenliebling 2023“ in der Kategorie Hartkäse gekürt worden. Erkennbar ist der Favorit am entsprechenden Sticker auf der Verpackung.

Wyngaard Käse Explosion ist ein sogenannter „Flavored Cheese“ mit einem Topping aus getrockneten Peperoniringen. Der Hartkäse reift zehn Monate in einem Käselager unter natürlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen und wird anschließend mit der feurigen Auflage verfeinert. Bei Zimmertemperatur gelagert entfaltet sich das Aroma des Wyngaard Käse Explosion optimal. Um den Geschmack zu komplementieren, passt idealerweise Bier wie Indian Pale Ale (IPA) oder Stout. Der Käse ist im Supermarkt als Stückware ungekühlt auf der Bedientheke, an der Pre-Pack- und der SB-Käsetheke zu einem UVP von 4,95 Euro je 125 Gramm erhältlich.

Total hot in Geschmack und Aussehen

Die Sorte Wyngaard Käse Explosion wurde von der Jury des Fachmagazins Käse-Theke nicht nur wegen des intensiven und würzigen Geschmacks als „Thekenliebling 2023“ ausgezeichnet. Auch die Optik im Markt lässt hinschauen: Dank der attraktiven Zweitplatzierung in Form eines Thekenaufsteller-Displays wird der Käse ohne Kühlung auf der Theke als Eyecatcher optimal in Szene gesetzt. Das weckt die Aufmerksamkeit und generiert Impulskäufe. Die durchsichtige Verpackung gibt den Blick auf den Hartkäse mit der feinen Abdeckung aus roten Peperoniringen frei, die unmittelbar ins Auge fällt.

Genuss durch Hingabe

Neben der neuen Sorte Explosion gibt acht weitere, abwechslungsreiche und aromatische Geschmacksrichtungen von Wyngaard Käse. Die unterschiedlichen Käsesorten reifen mindestens vier Monate in den speziellen Käseräumen von Wijngaard Kaas. Der natürliche Prozess sorgt für das intensive Aroma. Veredelt werden die Käsesorten mit hochwertigen Zutaten, die als Auflage den Geschmack optimal abrunden. Aktuell umfasst das Sortiment die Sorten Ingwer, Senf Dill, Trüffel, Rosmarin, Tomate, Schwarzer Pfeffer, Feigen Senf, Bärlauch und die neue Sorte Explosion. Die Varianten sind pur oder in Kombination mit Wein oder Bier ein wahres Geschmackserlebnis. Dank der kleinen Packungseinheit von 125 Gramm bzw. 150 Gramm können die Wyngaard Käse Ecken auch optimal in eine Käseplatte integriert werden – perfekt für gesellige Genussmomente. Für ein unkompliziertes Aufschneiden des Wyngaard Käse bietet der Käsehersteller zusätzlich Käse-Guillotinen an. Damit kann der „Flavored Cheese“ in mundgerechte Happen geschnitten werden. Diese sind im Supermarkt und im Onlineshop von Wijngaard Kaas erhältlich.

