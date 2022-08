Über das Thema BDSM kursieren so manche Gerüchte, die nicht zwingend so stimmen müssen. BDSM ist die Abkürzung für Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism. Wer sich noch nicht so richtig mit dem Thema befasst hat, aber den Begriff BDSM schon einmal gehört hat, hat möglicherweise die Vorstellung von einer in Lack oder Leder gekleideten Domina, die ihre Peitsche schwingt. Dieses Bild entspricht jedoch in vielen Fällen nicht der Realität. BDSM hat viel mehr Facetten. Diese Spielart kann sogar ohne Peitschen, Nippelklemmen und Co. auskommen. Denn nicht jeder, der BDSM praktiziert, möchte erfahren, wie es sich anfühlt, wenn eine Peitsche oder ein Paddel auf die Haut trifft. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum immer mehr Menschen Lust darauf bekommen, BDSM auszuprobieren.

Blümchensex war gestern oder?

Gegen Blümchensex ist natürlich nichts einzuwenden. Allerdings kann es sich durchaus lohnen auch mal über den Tellerrand zu schauen und sich Anregungen für das eigene Liebesleben zu holen. Dies gilt vor allem dann, wenn das Schäferstündchen mit dem Partner aufgrund von steter Langeweile ständig ausfällt. Dann ist es an der Zeit unbedingt die knisternde Erotik wieder ins Schlafzimmer zurückzubringen. Dies kann unter anderem mit Hilfe von BDSM gelingen. In den meisten Fällen geht es bei dieser Spielart darum, dass einer der Spielpartner die Kontrolle abgibt, während der andere die Führung übernimmt. Dies kann sehr erotisch sein. Vielleicht haben Sie schon immer mal davon geträumt, sich Ihrem Partner auszuliefern. Oder möchten Sie vielleicht lieber die Führung übernehmen? Viele Menschen genießen es, wenn sie sich beim BDSM völlig fallen lassen können. Manche nutzen dafür verschiedene Bondagematerialien wie Seile oder Handschellen. Viele Paare entdecken ihre Leidenschaft für BDSM sogar über Fesselspielchen.

Darauf sollten Sie unbedingt achten

Bevor Sie einfach loslegen, sollten Sie sich gemeinsam mit Ihrem Partner überlegen, wer in welche Rolle schlüpft. Möchten Sie den dominanten Part übernehmen oder sich Ihrem Partner lieber völlig hingeben? Sie können sich selbstverständlich auch mit den Rollen abwechseln. Sprechen Sie vorher unbedingt die Grenzen ab. Diese sind zwingend einzuhalten. Am besten vereinbaren Sie ein Codewort. Sollte Ihnen etwas unangenehm sein, können Sie das Codewort nennen und derjenige, der die Führung übernimmt, hört sofort auf.

BDSM ist keine Wissenschaft für sich! Es gibt auch nicht nur eine Spielvariante. BDSM ist sehr vielseitig. Sie können diese Spielwiese mit Hilfe von praktischen BDSM-Sets auf spielerische Weise für sich entdecken. Trauen Sie sich ruhig, mit Ticklern, Paddeln, SM-Kerzen, Handschellen, Dildos, Analspielzeugen und Co. zu experimentieren. Wenn Ihnen etwas gefällt, nehmen Sie es für Ihr Liebesleben mit auf. Sollte Ihnen etwas nicht gefallen, dann lassen Sie es einfach. Lassen Sie es einfach langsam angehen. Sie werden sehen, dass Sie immer wieder neue spannende Dinge für sich entdecken, wenn Sie ein wenig Experimentierfreude mitbringen. Gleichzeitig lernen Sie auch Ihre Grenzen kennen und diese einzuhalten.

Anal Dildos für Einsteiger und Profis

Im BDSM Bereich schwören manche Menschen auf das lustvolle Spiel mit Dildos oder auch Anal Dildos. Dies ist natürlich keine Pflicht. Vielleicht möchten Sie dennoch mal einen Anal Dildo ausprobieren. Vielleicht denken Sie nun, dass Sie ja auch einfach einen herkömmlichen Dildo für den Analverkehr verwenden können. Dies ist natürlich möglich. Allerdings kommen Einsteiger mit speziellen Anal Dildos meistens besser zurecht, da diese eine glattere Oberfläche besitzen und Einsteigermodelle zudem eine schlankere Form haben. Anal Toys haben für gewöhnlich eine schlanke Spitze. Nach unten hin wird der Dildo breiter, wodurch verhindert wird, dass der Freudenspender zu tief in den Anus eindringt.

Möglicherweise haben Sie noch Vorbehalte gegen Analtoys. Der Anal Dildo ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet. Falls Sie sich noch nicht so recht an die „Verbotene Zone“ herantrauen, sollten Sie wissen, dass im Analbereich besonders viele Nervenenden liegen, die sehr lustfördernd sind und den Orgasmus sogar verstärken können. Als Einsteiger haben Sie in vielen Sexshops eine große Auswahl an kleinen und schlanken Modellen, sodass Sie sich an dieses lustvolle Spiel langsam herantasten können. Denken Sie daran, beim Einsatz von Anal Toys stets Gleitgel zu verwenden!