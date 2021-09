Reith im Alpbachtal (ots) –

Das neueröffnete 4 Sterne Hotel Pirchnerhof in Reith im Alpbachtal kombiniert Gesundheit mit Genuss, Bewegung sowie traditionellem und modernem Wissen.

„Mit der Übernahme und den Renovierungen des Hotels Pirchnerhof konnten wir im besten Sinne der Nachhaltigkeit Bewährtes erhalten und Neues schaffen.“, freut sich Geschäftsführer David Hirber über die Eröffnung Anfang Juli 2021. Im Zuge der Neuerungen wurden neben der Rezeption, dem Eingang, der Bar und dem Restaurant ein Großteil der Zimmer renoviert. Die Inneneinrichtung bringt nun ein neues Flair in die Räumlichkeiten. Hier treffen urbaner Chic und Tiroler Gemütlichkeit aufeinander. Vom Sonnendeck, der neuen Terrasse vor dem Hotel, lässt sich bei einem Sundowner das schönste Panorama der Region genießen. 30 Zimmer wurden mit einem stylischen urbanen Look ausgestattet, der die Philosophie des 4 Sternehotels perfekt widerspiegelt.

Zeit zum Aufladen

Hirber: „Das 4 Sterne Wellnesshotel Pirchnerhof bietet mitten in der Natur am Eingang des bekannten Alpbachtals ein umfassendes Angebot für das ganzheitliche Wohlbefinden. Im Mittelpunkt steht die Auszeit vom Alltag bei zahlreichen Aktivitäten vom E-Biken über das Wandern bis zum Yoga.“ Besonderer Wert wird auf eine moderne und ausgewogene Ernährung gelegt, bei der von Hildegard von Bingen inspirierte Gerichte, vegane Vollwertkost, sowie progressive Tiroler Landhausküche harmonieren. Dabei werden vorrangig regionale Produkte verwendet, wie das Fleisch und die Eier vom eigenen Bauernhof, der Käse aus benachbarten Höfen oder der eigens kreierte Gin. Zutaten finden aus dem hauseigenen Kräutergarten von Christa Peer direkt den Weg in die Küche, der auf Basis der Philosophie von Hildegard von Bingen angelegt wurde. Wer mehr über Hildegard wissen möchte, der wird in Christa die perfekte Ansprechpartnerin finden.

Eine der schönsten Hotelgärten Tirols

Auf dem weitläufigen Hotelgelände ist mit über 10.000 ausgewählten, künstlerisch arrangierten Pflanzen wohl einer der schönsten Gärten Tirols entstanden. „Wir dürfen unsere Gäste in einer Oase zum Krafttanken beim Yoga, zum Entspannen am Pool oder zum Boccia Spielen mit der ganzen Familie begrüßen.“, ergänzt Hirber.

Pressekontakt:

Hotel Pirchnerhof GmbH, GF David Hirber

Neudorf 42, 6235 Reith im Alpbachtal

M: +43 677 630 277 54

E: [email protected], www.pirchnerhof.at

Original-Content von: Hotel Pirchner Hof ****, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots