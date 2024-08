Koblenz (ots) –

Long Selling, also das Spekulieren auf steigende Kurse an der Börse, ist so ziemlich allen Tradern ein Begriff. Und auch das Short Selling, sprich das Spekulieren auf fallende Kurse, ist unter erfahrenen Tradern längst kein Geheimnis mehr – Tradingneulinge allerdings versuchen sich hieran bisher meist selten. In diesem volatilen Marktumfeld, wie es oft an der Börse vorkommt, bietet die Haag Sondershausen Consulting GmbH fortgeschrittenen Anlegern eine effektive Methode, um bei fallenden Kursen mit dem Short Selling Gewinne zu erzielen. Wie die Geschäftsführer Florian Sondershausen und Christian Haag ihre Coaching-Teilnehmer dabei unterstützen, erfahren Sie hier.

Der Handel an der Börse wird immer beliebter – für viele Menschen stellt er einen Weg zur finanziellen Freiheit dar. Doch die Schwankungen der Kurse sorgen bei einigen für Sorgen und Bedenken, da sie das Risiko zu hoch einschätzen. Besonders bei fallenden Kursen geraten viele Börsenanfänger und Interessierte in Panik. Diese Reaktion ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Tatsächlich lassen sich auch in einem fallenden Markt Gewinne erzielen. Dieses Vorgehen – „Short Selling“ oder kurz „Shorten“ genannt – klingt ungewöhnlich, ist unter fortgeschrittenen Tradern aber eine gängige Praxis. Dieses Konzept ermöglicht es Tradern, von der Wertminderung von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten zu profitieren – eine Strategie, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit besonders wertvoll sein kann. Wer dabei einen kühlen Kopf bewahrt und die richtigen Strategien kennt, kann in quasi jeder Marktsituation Geld verdienen. Trotzdem ist Vorsicht geboten: „Dieses Vorhaben birgt große Chancen, aber auch erhebliche Risiken“, sagt Florian Sondershausen, Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH. „Wer dabei nicht sorgfältig plant, riskiert große Verluste.“

„Mit der richtigen Strategie und einem ausgefeilten Risikomanagement steckt hinter Short-Selling aber eine extrem lukrative Handelsmethode – mit den passenden Experten an der Seite kann sie erfolgreich angewendet werden“, fügt der Experte hinzu. „Unser Bildungsinstitut steht Anlegern zur Seite und vermittelt ihnen das notwendige Wissen, um Anfängerfehler zu vermeiden und finanziellen Wohlstand aufzubauen.“ Die Haag Sondershausen Consulting GmbH bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, das Handwerk des Tradens Schritt für Schritt und ganz nebenbei zu erlernen. Unter der Leitung von Florian Sondershausen und Christian Haag haben Menschen aus allen Berufsgruppen – vom Schichtarbeiter bis zur Doktorin – Zugang zu umfassendem Wissen über Traden und Investieren. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Verständnis von Kryptowährungen und dem Währungshandel (FOREX), sondern auch auf der Entwicklung effektiver Investmentstrategien sowie dem langfristigen Vermögensaufbau und dessen Sicherung. Das Expertenwissen von Christian Haag und Florian Sondershausen wird in Video-Schulungen, Live-Calls, Workshops und speziellen Events weitergegeben. Mit diesem umfassenden Wissen und der starken Community sind Anleger optimal auf die Herausforderungen der Börse vorbereitet.

Wie man an der Börse auf fallende Kurse setzen kann

Das Prinzip hinter Short Selling ist einfach: Ein Trader erwartet, dass der Preis einer bestimmten Aktie bald sinken wird. Anstatt die Aktie zu kaufen, leiht er sie sich, verkauft sie sofort und plant, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Der Gewinn ergibt sich aus der Preisdifferenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Rückkaufpreis. Um zu entscheiden, wann der beste Zeitpunkt für ein solches Geschäft ist, nutzen Trader verschiedene Tools und Indikatoren. Diese Instrumente helfen dabei, Marktbedingungen wie Überkauftheit oder Überverkauftheit zu identifizieren. Trendindikatoren, die die Preisentwicklung über einen bestimmten Zeitraum anzeigen, sind ein Beispiel für solche Werkzeuge.

„Dabei muss aber unbedingt beachtet werden, dass Short Selling auch Risiken birgt“, warnt Florian Sondershausen. „Wenn der Preis des Wertpapiers nämlich steigt, statt zu sinken, können die Verluste erheblich sein.“ Daher ist es entscheidend, ein diszipliniertes Risikomanagement anzuwenden, das beispielsweise Stop-Loss-Orders und eine gründliche Marktanalyse umfasst. Obwohl Short Selling die Möglichkeit bietet, in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen, erfordert diese Strategie sowohl Übung als auch ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis ist daher gerade bei dieser Handelsmethode von großem Vorteil.

Erfolgreich Traden in jedem Marktumfeld: Das Mentoring der Haag Sondershausen Consulting GmbH

„Mit dem richtigen Wissen an der Hand ist Short Selling trotz eines gewissen Risikos äußerst effektiv, um auch in einem fallenden Markt positive Renditen zu erzielen“, so Florian Sondershausen. „Unser Ansatz geht über die reine Vermittlung der Mechanik des Short Sellings hinaus: Wir schulen unsere Mitglieder auch intensiv in den dazugehörigen Risikomanagementtechniken“, fügt er hinzu. Durch umfangreiche Schulungsprogramme und individuelle Mentoring-Sitzungen stellt Haag Sondershausen Consulting GmbH sicher, dass ihre Mitglieder bestens darauf vorbereitet sind, fortgeschrittene Handelstechniken sicher anzuwenden. Ihre Programme bieten nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Anwendungen, unterstützt durch regelmäßige Analysen und Marktupdates, die den Tradern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Zudem bieten sie Live-Calls an, in denen sie mit ihren Mitgliedern über die aktuellen Marktgeschehnisse diskutieren und sie so stets auf dem neuesten Stand halten. Dadurch nehmen sie ihren Mitgliedern die zeitintensive Recherche der aufkommenden Trends ab und bieten ihnen zudem die Sicherheit, von erfahrenen Börsenprofis betreut zu werden. „Wir sind daher der perfekte Partner für Trader, die lernen möchten, wie man erfolgreich in einem volatilen Marktumfeld agiert – sei es in ansteigenden oder abfallenden Märkten“, so Florian Sondershausen abschließend.

Sie möchten vom Potenzial des Short-Sellings profitieren und Ihren Vermögensaufbau mit kalkulierbarem Risiko fördern? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Haag Sondershausen Consulting GmbH (https://floriansondershausen.de/) und bewerben Sie sich für ein kostenloses Erstgespräch!

Pressekontakt:

Haag Sondershausen Consulting GmbH

Vertreten durch: Florian Sondershausen und Christian Haag

E-Mail: [email protected]

https://floriansondershausen.de