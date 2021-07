Wolfenbüttel (ots) – Jägermeister Shots genießt man am besten eiskalt – bei minus 18 Grad, um genau zu sein. Jägermeister Shot Machines, die diesen puren Shot-Genuss garantieren, sind aus Bars und Clubs bereits bekannt. Diese XXL-Gastronomievariante gibt es auch als kleinere Home Edition – der Shot Machine für nur eine Flasche, die mit einem Handgriff genauso eiskalte Shots zubereitet. Wer also in diesem Sommer vor Freunden zu Hause als perfekter Host glänzen will, für den ist die Shot Machine von Jägermeister ein Must-have. Jürgen Vogel macht es im neuen TV-Spot von Jägermeister vor:

In dem 30-Sekünder ist der Zuschauer zu Gast auf einer Party bei Vogel. Vogel glänzt als perfekter Host und versorgt seine exzentrischen Gäste in jedem Winkel seines Hauses scheinbar wie von Zauberhand mit eiskalten Jägermeister Shots. Das Geheimnis seiner perfekten Gastgeber-Qualitäten? Die Jägermeister Shot Machine – eine spezielle Zapfanlage für die Hausbar, die den Kräuterlikör auf exakt minus 18 Grad herunterkühlt, und mit der jeder ganz einfach eiskalte Shots servieren kann. Dass Vogel ein Fan der Shot Machine ist, wird spätestens im dritten Bild klar, denn die Zapfanlagen tauchen überall im Haus auf, mal umfunktioniert als Lampe oder als Regal und sogar im Sofa. “Man kann von diesen Teilen gar nicht genug haben”, findet Vogel im Spot und hat begeistert vorgesorgt, wobei er etwas übers Ziel hinausgeschossen ist, denn ein Blick in seine Garage zeigt: tausende Jägermeister Shot Machines bis unters Dach gestapelt. So kann er sich am Ende des Spots aber lässig großzügig zeigen: “…also ich geb’ euch eine ab, ich finde, jeder sollte so ein Teil haben”.

Ein Glück für Fans eiskalter Jägermeister-Shots. Sie können sich vom 7. Juli bis zum 13. August im Jägermeister Online Shop (http://www.shotmachine.de/) registrieren, um sich ihre eigene Shot Machine zum Aktionspreis von 99,00 Euro zu sichern. Unter allen Teilnehmer:innen werden am 14. August diejenigen ausgelost, die die Shot Machine für 99,00 Euro anstelle der regulären 299,00 EUR ergattern können, um dann wie Vogel im neuen TV-Spot bei der nächsten Hausparty als perfekter Gastgeber zu glänzen.

Was eine gute Party darüber hinaus ausmacht? Vogel hält es da wie Jägermeister: “Mit guter Musik und den richtigen Leuten ist überall eine coole Zeit möglich.” Daher ist die Shot Machine für viele gesellige Momente das Must-have dieses Sommers: Freunde beeindruckt man mit eiskalten Jägermeister-Shots aus der Shot Machine auch beim Grillen, bei der Gartenparty oder beim Geburtstagsfest. Auch Fußball-Fans, die in diesen Tagen dem EM-Finale entgegenfiebern, zapfen mit einem Handgriff eiskalte Shots aus der Shot Machine, um zu Hause gemeinsam auf die besten Spielmomente anzustoßen.

Alle Informationen zur limitierten Aktion gibt es ab dem 07.07.2021 auf der Website www.shotmachine.de.

