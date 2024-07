Hamburg (ots) –

– EDEKA-Verbund baut Tierwohl im Molkerei-Bereich kontinuierlich weiter aus

– 90 Prozent der Trinkmilch und über 40 Prozent der relevanten Käseprodukte der Eigenmarken bereits auf höhere Haltungsformen umgestellt

– Nächstes Ziel: 100 Prozent der Eigenmarken-Trinkmilch aus Haltungsform 3 bis Ende 2024

Das Thema Tierwohl ist ein wichtiger Bestandteil der ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung des EDEKA-Verbunds inklusive Netto Marken-Discount. Dazu gehört, die Haltungsbedingungen von Nutztieren gemeinsam mit der Landwirtschaft zu verbessern. Hier hat der Verbund jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht und erstmals die Marke von einer Milliarde Litern Milch aus Haltungsform 3 oder höher geknackt. Für die Kund:innen von EDEKA und Netto Marken-Discount bedeutet dies, dass sie nun bei den Eigenmarken aus einem noch größeren Angebot an Artikeln mit der entsprechenden Tierwohl-Kennzeichnung wählen können. Bis Ende 2024 sollen sogar 100 Prozent der Eigenmarken-Trinkmilch mindestens aus Haltungsform 3 stammen.

Erst im Januar 2024 haben EDEKA und Netto Marken-Discount als erste Lebensmittelhändler in Deutschland eine Vielzahl an Käseartikeln aus dem Sortiment ihrer Eigenmarken auf Milch aus der Haltungsform 3 umgestellt. Nun wurde ein weiteres Etappenziel in Sachen Tierwohl-Engagement erreicht: So hat der EDEKA-Verbund eine Milliarde Liter Milch aus der Haltungsform 3 oder höher von seinen Lieferanten bezogen. Das Volumen entspricht dem maßgeblichen Teil des Eigenmarken-Bedarfs, der entweder für die Käseherstellung oder für die Trinkmilch eingesetzt wird. Diese Erfolge spornen EDEKA und Netto Marken-Discount zu weiteren Zielen an. So sollen bis Ende 2024 100 Prozent der Trinkmilch aus Haltungsform 3 (Außenklima) oder Haltungsform 4 (Premium / Bio) kommen.

Mittlerweile stammt die Trinkmilch der Eigenmarken (Frisch- und H-Milch) bereits zu 90 Prozent aus Haltungsform 3 und Haltungsform 4. Kund:innen erkennen dies an der entsprechenden Haltungsformkennzeichnung auf der Verpackung und wissen so auf den ersten Blick, dass die Milchkühe mehr Bewegungsfläche oder zusätzliche Auslaufmöglichkeiten haben. In den höheren Haltungsformen bietet EDEKA dabei regional und national eine große Vielfalt im Trinkmilchsortiment der Eigenmarken an wie Weidemilch, Milch des Deutschen Tierschutzbundes oder Verbandsware (Bioland, Naturland).

Zudem konnten bisher mehr als 40 Prozent des Scheiben-, Reibe- und Stückkäses der Eigenmarken bei EDEKA und Netto Marken-Discount auf Milch aus höheren Haltungsformen umgestellt werden. Bis Jahresende sollen es etwa 50 Prozent werden. Damit nicht genug: Perspektivisch wollen die beiden Händler auch Molkerei-Produkte wie Joghurt oder Quark vor allem in höheren Haltungsformstufen anbieten.

