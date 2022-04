Pertisau (ots) –

Tirols größter See und seine fünf malerischen Ferienorte präsentieren sich im Sommer als wahres Urlaubsparadies. Tirols Sport & Vital Park ist nicht nur ein Familien-, Wander- oder Laufparadies, hier kommen Wasserratten genauso auf ihre Kosten wie Naturliebhaber, Abenteurer oder Ruhesuchende.

Es ist die spektakuläre Naturwelt, die die Region rund um den Achensee so besonders macht. Als größter See Tirols ist der Achensee auch Refugium vieler Segler, Surfer und Kitesurfer. Sie treffen im Sommer mit badehungrigen Sonnenanbetern zusammen, die in den Strandbädern der Region nicht nur den atemberaubenden Ausblick sondern auch das klare Wasser des Achensees genießen.

Der See ist umgeben von zwei Gebirgszügen: Auf der einen Seite steigt das Karwendelgebirge mit seinen schroffen Felsgipfeln empor und auf der anderen Seite grüßen Gämsen und Steinadler von den Gipfeln des Rofan herab. Dieses Kleinod besticht mit sanften Almwiesen wie auch steil abfallenden Felswänden. Damit ist der Achensee perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbike-Touren oder Klettererlebnisse.

Mehr als 500 Kilometer an markierten Wanderwegen, über 250 Kilometer Radrouten und 183 Kilometer ausgeschilderte Laufstrecken stehen Ihnen am Achensee zur Verfügung. Komplettiert wird das Outdoor-Angebot mit mehreren Klettersteigen oder auch E-Bikes, die in den Ortschaften ausgeliehen und aufgeladen werden können. Zusätzlich gibt es in der Region auch einige Möglichkeiten, um Tennis zu spielen oder auf dem Rücken der Pferde das Glück beim Reiten oder bei einer Pferdekutschenfahrt zu finden.

Außerdem ist der Achensee Heimat vieler Tiroler und auch internationaler Golfer. Mit den zwei bestens präparierten Golfplätzen und einigen internationalen Events hat sich die Region längst einen Namen in der Golfszene gemacht.

Wer Entspannung, Erholung und Genuss sucht, ist im 4 Sterne Superior Hotel „Das Rieser“ genau richtig. Das Aktiv & SPA Resort im schönen Pertisau gelegen, bietet auf 4.000 m² Wellness & Spa vom Feinsten, eine Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Freibad, der Jahreszeitenpark mit Biobadeteich, hochwertige Spa-Anwendungen, exklusive Suiten und Zimmer, eine herausragende Küche und ein attraktives Aktiv- und Vitalprogramm an mind. 5 Tagen in der Woche. Das Rieser ist außerdem der ideale Ausgangspunkt für alle Aktivitäten zu Wasser und zu Lande.

Wanderwoche vom 15.06. bis 23.10.2022

7 Nächte ab EUR 1.171,- p.P. inklusive:

– Die Rieser Genusspension

– Nutzung der 4.000 m² SPA- und Wasserwelt (in- und outdoor)

– Das Rieser Aktiv- und Vitalprogramm

– 1 muskelentspannendes Steinölbad mit anschließender Relaxmassage

– Bergsteigerjause

– Wanderkarte

– Kostenloser Verleih von Rucksäcken und Wanderstöcken

– Kostenloser Fahrradverleih (E-Bikes ausgenommen)

– Achensee Erlebniscard: Unbegrenzte Nutzung der Karwendel Bergbahn und Rofan Seilbahn, kostenlose Museumseintritte u.v.m.

Weitere Informationen unter: www.hotel-rieser.com

