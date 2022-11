Hamburg (ots) –

Die bedeutendste Kaffee-Innovation seit Erfindung der Kaffeekapsel wird ab April 2023 auch in Deutschland erhältlich sein: Mit EDEKA hat CoffeeB einen starken Partner gefunden. Das weltweit erste Kaffeekapselsystem, das gänzlich ohne Kapsel auskommt, wurde Anfang September in Zürich präsentiert und ist bislang nur in der Schweiz und in Frankreich erhältlich.

Mit der Einführung des ersten Kapselsystems ohne Kapseln revolutionierte Delica, Tochterkonzern des größten Schweizer Detailhändlers Migros, den Kaffeemarkt und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Der kleine, lediglich von einer patentierten Schutzschicht ummantelte Ball aus gepresstem Kaffee wird ab April 2023 in teilnehmenden EDEKA-Märkten in Deutschland verfügbar sein.

„Im Zuge der nachhaltigen Ausrichtung von EDEKA ist CoffeeB eine große Bereicherung für unser Produktportfolio. Das innovative Zero-Waste-Kaffeesystem teilt unser Ziel, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Mit dieser Zusammenarbeit tragen wir einen weiteren Teil dazu bei, nicht nur den Genuss, sondern vor allem auch die Natur und Umwelt für nachfolgende Generationen zu erhalten“, so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, Hamburg.

CoffeeB verfügt über sämtliche Annehmlichkeiten herkömmlicher Kapselsysteme und garantiert besten Kaffeegenuss – ohne Abfall zu verursachen. Wie der Kaffee selbst ist auch die Schutzschicht natürlichen Ursprungs und somit vollständig gartenkompostierbar. Komplettiert wird das System durch die CoffeeB „Globe“ Kaffeemaschine mit patentierter Brühtechnologie. CoffeeB bietet eine individuelle Sortenauswahl und verschiedene Stärkegrade – von Lungo bis Ristretto. „CoffeeB vereint, was sich im Bereich Kaffee bis dato nicht vereinen ließ: ein volles Geschmackserlebnis, Convenience und Zero Waste“, sagt Frank Wilde, Head of CoffeeB. „Wir freuen uns, EDEKA an Bord zu haben. Für uns ist das ein weiterer Indikator dafür, wie wichtig die CoffeeB-Mission ist, Kaffeekapselabfall nachhaltig zu vermindern: Beläuft sich die weltweite Menge an Abfall, die durch Kaffeekapseln verursacht wird, auf über 100.000 Tonnen pro Jahr, können wir durch unser Zero-Waste-System CoffeeB diese enormen Abfallmassen vermeiden.“

Xerxes Shahparast, Geschäftsführer von Delica Deutschland, ergänzt: „Delica entwickelt und produziert seit über 60 Jahren hochstehende Genussprodukte in den Bereichen Schokolade, Snacks, Kochprodukte und Kaffee. Kaffee ist eindeutig das Lieblingsgetränk der Deutschen und deshalb ist dieser Markt so wichtig für uns. Gemeinsam mit EDEKA blicken wir gespannt auf den Launch im Frühling 2023.“

Die Nachhaltigkeit von CoffeeB geht über die Gartenkompostierbarkeit der Coffee Balls hinaus: Die Maschine arbeitet sehr energieeffizient – und schaltet sich zudem nach einer Minute automatisch ab. Sie besteht aus bis zu 34% recycelten Materialien und dank einer modularen Maschinenkonstruktion können einzelne Komponenten ausgetauscht oder repariert werden. Ferner sind das System und alle angebotenen Kaffeesorten zu 100% CO2 kompensiert. Die Kaffeebohnen entstammen nachhaltigem Anbau und sind, je nach Aroma, entweder Rainforest Alliance oder Bio und Fairtrade zertifiziert, sämtliche Verpackungen sind recycelbar.

Das CoffeeB System ist ab April 2023 deutschlandweit in teilnehmenden EDEKA-Märkten erhältlich. Die Coffee Balls werden in acht verschiedenen Sorten und die CoffeeB „Globe“ Kaffeemaschine in Schwarz und Weiß angeboten.

Über den EDEKA-Verbund

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne „Wir lieben Lebensmittel“ und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2021 mit über 11.100 Märkten und rund 405.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 62,7 Mrd. Euro. Mit rund 19.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Über COFFEEB und DELICA

Die Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 unter dem Dach der Migros Tochterfirma Delica AG lanciert. CoffeeB ist das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. Möglich macht es ein kleiner „Coffee Ball“ aus gepresstem Kaffee. Das nachhaltige Single-Serve-Kaffeesystem bietet ausgezeichnete Kaffeequalität und erzeugt keinen Kapselabfall. coffeeb.com

Die Delica AG mit Sitz in Buchs (Schweiz) und deutschen Standorten in Bensheim, Düsseldorf und Berlin verbindet über 60 Jahre Erfahrung mit innovativer Technik im Bereich der nachhaltigen Herstellung und Weiterverarbeitung von Nahrungs- und Genussmitteln. Mit rund 25.000 Tonnen verarbeitetem Rohkaffee jährlich ist die Delica AG eine der größten und erfolgreichsten Kaffeeröstereien auf dem Schweizer Markt. Sie steht für höchste Schweizer Qualitätsstandards und Premiumgenuss. delica.com

