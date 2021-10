Düsseldorf (ots) –

– Welttag des Händewaschens 2021: Das Datum erinnert an die Bedeutung des Händewaschens, das in Hinblick auf gestiegene Hygieneanforderungen unerlässlich ist

– Zukunftsweisende Badlösungen: GROHE bietet ein ganzheitliches, berührungsloses Produktportfolio – von Armaturen über Duschen bis hin zu Betätigungsplatten

– Betätigungsplatte GROHE Tectron Bau E: Ein neuer berührungsloser Helfer ergänzt das GROHE Infrarot-Sortiment

Am 15. Oktober erinnert uns der Welttag des Händewaschens an die Bedeutung einer gründlichen Handreinigung, die nicht nur an öffentlichen Orten, sondern auch in unseren privaten Badezimmern von großer Bedeutung ist. Wenn es um Handhygiene geht, denkt die Mehrheit vermutlich in erster Linie an eine Waschtischarmatur, doch einer der sensibelsten Berührungspunkte im Badezimmer ist vielmehr die Toilette – oder besser gesagt ihre Betätigungsplatte. Hier setzt GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, an und bietet ein ganzes Portfolio an berührungslos bedienbaren Produkten für ein komfortableres und hygienischeres Badezimmererlebnis. Das Sortiment umfasst neben Armaturen auch Betätigungsplatten für WCs und Urinale. „Mehr denn je sind wir auf der Suche nach intelligenten Lösungen, die einen echten Mehrwert für unser tägliches Leben bieten“, sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA. „Bei GROHE betrachten wir bei der Entwicklung unserer Produkte die gesamte ‚Customer Journey‘. Das heißt, um das Händewaschen zu optimieren, besteht einer der ersten Schritte darin, die empfindlichsten Berührungspunkte im Bad zu definieren und innovative Wege zu ihrer Verbesserung zu erschließen. Mit unserem berührungslosen Produktportfolio setzen wir komplett neue Standards für Effizienz und Komfort beim Händewaschen.“

GROHE Tectron Bau E: Mehr Komfort bei der täglichen Badezimmer-Routine

Die berührungslose GROHE Produktfamilie wird durch einen neuen Helfer ergänzt: die Tectron Bau E Betätigungsplatte. Das WC spült automatisch, nachdem die Infrarot-Elektronik aktiviert wird. Das macht die Bedienung der neuen Tectron Bau E äußerst komfortabel und hygienisch, da die Platte nicht manuell betätigt werden muss. Die Infrarot-Technologie gewährleistet, dass das WC frei von Keimen und Bakterien bleibt, sodass es jederzeit bereit für den nächsten Benutzer ist. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es auch ideal für den Einsatz in Gäste-WCs oder in halböffentlichen Sanitärräumen wie in Hotels geeignet. Zusätzlich ist die Betätigungsplatte leicht zu reinigen, da durch die berührungslose Bedienung keine Fingerabdrücke entstehen – perfekt für Haushalte mit Kindern. Eine weitere hilfreiche Funktion, vor allem in Hinblick auf die Urlaubszeit, ist die automatische Spülung, welche verhindert, dass das Wasser bei einer längeren Abwesenheit in der Toilette stagniert. Dank der GROHE EcoJoy Technologie wird außerdem ein ressourcenschonender Wasserverbrauch sichergestellt, da bei jeder Spülung nur die benötigte Wassermenge verwendet wird. Tectron Bau E ist in zwei verschiedenen Farbvarianten (Chrom und Weiß) erhältlich und passt perfekt zur GROHE Bau Keramik-Linie für ein abgestimmtes Design.

Über GROHE

GROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen und beschäftigt in 150 Ländern insgesamt mehr als 7.000 Mitarbeiter – davon 2.600 in Deutschland. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden japanischen Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um „Pure Freude an Wasser“ zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Renommierte Highlights wie GROHE Eurosmart oder die GROHE Thermostatserien sowie wegweisende Innovationen wie das Wassersystem GROHE Blue unterstreichen die tiefgreifende Kompetenz der Marke. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden, schafft GROHE so intelligente, lebensverbessernde und nachhaltige Produktlösungen, die einen relevanten Mehrwert bieten – und das Qualitätssiegel „Made in Germany“ tragen: R&D und Design sind als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Dabei nimmt GROHE seine unternehmerische Verantwortung sehr ernst und setzt auf eine ressourcenschonende Wertschöpfungskette. Seit April 2020 produziert die Sanitärmarke weltweit CO2-neutral*. Zudem hat es sich GROHE zum Ziel gesetzt, bis 2021 plastikfreie Produktverpackungen einzusetzen.

Allein in den letzten zehn Jahren bestätigen über 490 Design- und Innovationspreise sowie mehrere Nachhaltigkeitsauszeichnungen den Erfolg: GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem CSR Preis der Bundesregierung sowie mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in den Kategorien „Ressourcen“ und „Design“ ausgezeichnet. Auch im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Klimainitiative „50 Sustainability & Climate Leaders“ treibt GROHE nachhaltigen Wandel voran.

*inkludiert CO2-Kompensationsprojekte, mehr auf green.grohe.com (https://www.grohe.com/en/corporate/about-company/sustainability/grohe-goes-zero/)

Über LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern – für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Über 55.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.

