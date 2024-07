Krefeld (ots) –

Anlässlich des im August anstehenden Weltkatzentages, hat sich der Marktführer der Heimtierbranche etwas ganz Besonderes ausgedacht: Fressnapf sucht die schönste Katze Deutschlands!

Anfang Juli hatte Fressnapf in einer groß angelegten Aktion alle Katzenfreund:innen dazu aufgerufen, ein Foto ihrer Katze einzusenden und sie damit für das aktuell laufende Voting zu qualifizieren. Zahlreiche lustige, süße, anmutige und atemberaubende Fotos sind seither bei Fressnapf eingegangen und das gesamte Team ist sprachlos über die immense Beteiligung.

Die schönste Katze Deutschlands: Voting noch bis 7. August!

Seit dem 26. Juli können nun alle Tierfreund:innen aus den unzähligen Katzenfotos ihre Favoriten aussuchen. Fressnapf hat es nämlich der gesamten Community überlassen, die Gewinner-Katze, sowie eine Zweit- und Drittplatzierte auszuwählen!

Jede:r ist dazu aufgerufen, sich noch bis zum 7. August an der Aktion zu beteiligen und die schönste Katze Deutschlands zu wählen. Am Weltkatzentag (https://www.fressnapf.de/magazin/katze/news/weltkatzentag-2024/?utm_medium=social&utm_source=waz&utm_campaign=wkt&utm_content=advertorial), am 8. August, werden dann online bei Fressnapf die Gewinnerinnen gekrönt und bekanntgegeben. Machen auch Sie mit, liebe Leser:innen und seien Sie Teil dieser wunderbaren Story.

Alle Informationen rund um die Fressnapf-Aktion zur schönsten Katze Deutschlands (https://www.fressnapf.de/magazin/katze/news/weltkatzentag-2024/?utm_medium=social&utm_source=waz&utm_campaign=wkt&utm_content=advertorial) finden Sie unter fressnapf.de/weltkatzentag-infos (https://www.fressnapf.de/aktionen-angebote/gewinnspiele/weltkatzentag-teilnahmebedingung/).

Der internationale Weltkatzentag, der nun seit über zwanzig Jahren zelebriert wird, zeigt die tiefe Beziehung, die wir Menschen zu unseren Hauskatzen haben, eines der beliebtesten Haustiere weltweit. Dieser besondere Tag soll uns alle daran erinnern, welche Verantwortung wir gegenüber den Tieren haben, die in unserer Obhut leben.

Über die Fressnapf-Gruppe:

Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten „Freßnapf“ Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber und Mehrheitseigner. Seit 2024 ist das internationale Private Equity Unternehmen Cinven minderheitsbeteiligt. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Venlo (NL) sowie in den Landesgesellschaften. Die Fressnapf-Gruppe ist aktuell in 14 Ländern aktiv. Heute gehören über 2.600 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo-Märkte sowie über 20.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter der Initiative „tierisch engagiert“ stetig aus. Mit der Vision „Happier Pets. Happier People.“ versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf | Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet: „Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!“

