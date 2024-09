Langenlonsheim (ots) –

Neues Team, Corporate Design und Wein-Sortiment / Geplante Investitionen in Gebäude und Betrieb / Biodynamischer Weinbau als Voraussetzung für Spitzenweine

Das 1711 gegründete Weingut Zwölberich in Langenlonsheim an der Nahe startet zum Beginn der Weinlese mit einem neuen Team und einer Neuausrichtung seiner Marke in die Zukunft. Auf der Agenda des Bio-Weinguts, das seine Weinberge seit 1993 nach den biodynamischen Demeter-Richtlinien bewirtschaftet, stehen die Modernisierung seines Corporate Designs, ein Relaunch des Webauftritts und Online-Shops sowie Investitionen in die Gebäude und den Betrieb. Zudem soll das Wein-Sortiment gestrafft und basierend auf der Klassifikationspyramide des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) noch intensiver auf das Terroir ausgerichtet werden.

Neue Vision

Mit der Übernahme des Weinguts durch die Familien Weller und Gorka im April 2024 begann für Zwölberich eine intensive Phase der Erneuerung und Weiterentwicklung. Die Geschäftsführung des Bio-Weinguts obliegt seither Udo Preußger und Mehrheitsgesellschafter Jens Weller. Als leidenschaftlicher Weinliebhaber mit familiären Wurzeln in der Landwirtschaft will Weller die jahrhundertelange Tradition des Weinguts bewahren und gleichzeitig neue, innovative und nachhaltige Impulse für die Zukunft setzen. Diese neue Vision sei die Grundlage für die Neuausrichtung der Marke Zwölberich. „Wir wollen die über 300-jährige Erfahrung des Weinguts, die traditionelle Handwerkskunst und die Vielfalt der Bodentypen in unseren Weinlagen nutzen, um nachhaltig Weine der Spitzenklasse für anspruchsvolle Genießer zu erzeugen“, erklärt Weller. „Die Voraussetzung und beste Methode, um Spitzenweine herzustellen, die sowohl den Gaumen erfreuen als auch unser Engagement für eine gesunde Umwelt widerspiegeln, ist nach unserer Überzeugung der biodynamische Weinbau.“

Neues Team

Neben den Geschäftsführern Jens Weller und Udo Preußger (Kellermeister und Betriebsleiter) gehören zum neu aufgestellten Kern-Team des Weinguts Pauline Weller, die für das Branding verantwortlich zeichnet, und Petre Caprariu, der den Wein-Versand leitet. Der ehemalige Besitzer des Zwölberich, Hartmut Heintz, steht dem Weingut weiterhin beratend zur Seite. „Alle Mitarbeiter haben einen hohen Respekt vor der Geschichte des Weinguts Zwölberich und seiner Weinkultur“, so Weller. „Ein authentischer Wein mit Charakter ist für uns die Summe aus langjähriger Erfahrung im nachhaltigen Weinbau, harter Arbeit und großer Leidenschaft – aber auch das Ergebnis des milden und sonnenverwöhnten Klimas und der Bodenvielfalt in unseren Weinlagen an der Nahe.“ Für die weitere Entwicklung des Weinguts wollen Weller und sein Team an das vorhandene Potenzial anknüpfen. „Die bereits eingeführte Marke Zwölberich steht für qualitativ hochwertige Bio-Weine, einen starken regionalen Bezug, zahlreiche Stammkunden im In- und Ausland und eine jahrhundertelange Weintradition“, sagt Weller. „Darauf aufbauend werden wir Zwölberich in die Zukunft führen.“

Über das Weingut Zwölberich

Das 1711 gegründete Weingut Zwölberich in Langenlonsheim ist einer der Pioniere des ökologischen Weinanbaus in der Weinregion an der Nahe. 1990 wurde Zwölberich bio-zertifiziert und bewirtschaftet seine 31 Hektar umfassenden Weinberge seit 1993 nach den strengen, biodynamischen Demeter-Richtlinien. Das traditionsreiche Bio-Weingut nutzt seine über 300-jährige Erfahrung, die traditionelle Handwerkskunst und die Vielfalt an Bodentypen in seinen Weinlagen, um mit nachhaltigen Anbaumethoden Weine für anspruchsvolle Weinliebhaber in Deutschland, Europa und Übersee herzustellen. Für sein erfolgreiches und vorbildliches Engagement im Weinbau wurde Zwölberich unter anderem als „Bestes Bio-Weingut Deutschlands 2020“, „Bestes Burgunder-Weingut Nahe 2020“ und „Bestes Bio-Weingut der Region Nahe 2021“ ausgezeichnet. Seine qualitativ hochwertigen Weine haben nationale und internationale Prämierungen und Empfehlungen erhalten. Weitere Informationen: www.zwoelberich.de.

Pressekontakt:

Zwölberich GmbH

Pauline Weller

Brand Manager

Tel. +49 (0)6704 92030

[email protected] pr

Thomas Griffith

Tel. +49 (0)6172 137330

[email protected]

Original-Content von: Zwölberich GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots