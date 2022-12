Friedberg (ots) –

Hallo, Deutschland! Ich bin ORA Funky Cat. Ich bin Dein Car-panion – Dein Weggefährte. Was mich ausmacht? Ich biete ein hohes Maß an Sicherheit auf dem Weg zur Arbeit und massiere Dir nach Feierabend den Rücken, wenn Du es brauchst. Dank meiner Gesichtserkennung switche ich automatisch auf Deinen Lieblings-Radiosender und stelle meine Spiegel und den Fahrersitz bequem für Dich ein. Ich setze neue Maßstäbe im Bereich der innovativen Sprachsteuerung, sodass Du mir nur sagen musst, wenn ich das Panoramadach oder den Kofferraum für Dich öffnen soll. Deine Lieblingspizzeria finde ich ebenso schnell, wie ich Dich automatisch in die nächste Parklücke bringe. Ich bin ORA Funky Cat – ich bin mehr als nur ein Auto, ich bin ein treuer Begleiter für jede Lebenslage.

Nach dem erfolgreichen Launch bei der Pariser Mondial de l’Auto 2022 stehe ich in den Startlöchern und bin bereit für mein Debüt auf Deutschlands Straßen. Mit einer 5 Sterne-Bewertung im offiziellen Euro NCAP Crashtest biete ich stets eine sichere Fahrt mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. On top gebe ich Dir 8 Jahre (bis max. 160.000 Kilometer) Garantie für meine Fahrbatterie. All das macht einen echten Car-panion aus und zeigt deutlich, dass die Marke GWM ORA mehr als nur ein gutes Elektroauto bietet.

Egal was Du vorhast – ich bin an Deiner Seite. Meine innovative Sprachsteuerung ermöglicht Dir sowohl den Zugang zu meinem vielseitigen Infotainmentsystem als auch die Bedienung zahlreicher Fahrzeugfunktionen. So biete ich Dir in jeder Situation gute Unterhaltung und Unterstützung im Alltag.

Wie ein guter Freund höre ich immer auf Dich, wenn Du mich brauchst. Und damit unsere Freundschaft gleich von Beginn an gut startet, höre ich auf beinahe jeden Namen, den Du mir gibst – und natürlich immer auf „Hallo, ORA!“

Freundschaft ist natürlich unbezahlbar – doch Dein neuer Car-panion ist es nicht. Als 100 Prozent elektrischer ORA Funky Cat bin ich ab Januar 2023 in Deutschland ab 38.990 EUR erhältlich und überzeuge bereits in der Grundausstattung mit umfassenden Entertainment- und Assistenzsystemen.

Verbrauchs- und Effizienzwerte

WLTP Messverfahren ECE R 101

ORA Funky Cat, 48 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. ORA Funky Cat, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. ORA Funky Cat GT, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++.

ORA Funky Cat Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,8-16,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.

Hinweis: Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Testzyklus ermittelt.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Zubehör (Umbauten, Anbauteile, Felgen etc.), Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.

About us

Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich:

Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich – versprochen: mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht.

Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch.

ORA 100% elektrisch. 100% Du.

