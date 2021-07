Neuenkirchen (ots) –

– Drei neue Produkte auf Haferbasis für professionelles Kochen

– Privatmolkerei nutzt Milch-Expertise für pflanzliche Alternativen

– Spitzenkoch Frank Rosin schätzt starke Eigenschaften der Produkte

Neuenkirchen (ots) – In Supermärkten und Privathaushalten finden sich längst immer mehr vegane Alternativen zu Milch und Sahne. Nun hat die Privatmolkerei Naarmann aus Neuenkirchen mit ihrer neuen Linie WE LOVE PLANTS endlich auch pflanzenbasierte Ersatzprodukte für Großverbraucher in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung im Sortiment. “Das steigende Interesse an nachhaltiger und pflanzlicher Ernährung inspiriert uns”, sagt Geschäftsführer Claus Naarmann. “Mit WE LOVE PLANTS bieten wir unseren Kunden leckere und innovative Lösungen für die veganen Wünsche ihrer Gäste.”

Die Privatmolkerei Naarmann aus dem Münsterland steht seit mehr als 100 Jahren für hochwertige, haltbare Lebensmittel für Großverwender und Industriekunden. Die Expertise, langjährige Erfahrung und Innovationskraft des Unternehmens als etablierter Produzent von hochwertigen Milchprodukten floss auch in die kürzlich eingeführte, rein pflanzliche WE LOVE PLANTS-Range ein. Denn immer mehr Anwender – von der Betriebsgastronomie bis hin zu Sterneköchen wie Frank Rosin – suchen nach professionellen und vielseitig einsetzbaren Produkten, um ihre Gäste mit kreativen Gerichten von der pflanzenbasierten Küche zu überzeugen.

Produkte aus nachhaltigem Power-Getreide

Die WE LOVE PLANTS Milchalternativen sind zu 100% pflanzenbasiert, ausschließlich aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt und praktisch in der Anwendung. Grundstoff ist Hafer aus europäischem Anbau. “Hafer ist das neue Star-Produkt, wenn es um pflanzliche Milchalternativen geht: Produkte aus dem Power-Getreide sind nicht nur ausgesprochen gesund, sie verursachen auch rund 70% weniger Schadstoffe und punkten mit einen deutlich geringeren Wasserverbrauch als Kuhmilch”, erklärt Claus Naarmann. Spitzenkoch Frank Rosin schätzt die WE LOVE PLANTS-Produkte wegen ihrer starken Eigenschaften wie der Gelingsicherheit, ihrer Standfestigkeit und dem einfachen Handling: “Sie sind bestens geeignet für jede Küche, in der wirklich lecker gekocht wird. Da sie auf Hafer-Basis hergestellt werden, bringen sie völlig neue Geschmacksprofile in die Gerichte.”

Das WE LOVE PLANTS Sortiment besteht aktuell aus drei innovativen Produkten:

– Der WE LOVE PLANTS Hafer Drink ist eine vegane Milchalternative und eignet sich perfekt für die Verwendung im Kaffee, zum Aufschäumen, zum Kochen oder zum Zubereiten von veganen Desserts.

– Mit der WE LOVE PLANTS Kochcreme, einer veganen Alternative zur Küchensahne, lassen sich Suppen und Saucen verfeinern und vegane Gerichte kreieren. Mit 15% Fett sorgt sie für eine cremige Konsistenz und bindet dabei gut ab.

– Die WE LOVE PLANTS Sour Creme ist die vegane Alternative zum klassischen Schmand. Mit einem Fettanteil von 20% ist die haferbasierte Creme besonders rahmig. Die WE LOVE PLANTS Sour Creme eignet sich hervorragend als Basis zur Herstellung von veganen Dips oder Desserts und für vieles mehr.

Weitere WE LOVE PLANTS-Profi-Produkte zur Verarbeitung in süßen und herzhaften Speisen werden noch in diesem Jahr folgen.

Umfangreiche Informationen zu den einzelnen Produkten, ein Interview mit Frank Rosin, einen Erfahrungsbericht der Gastro Service GmbH und passendes Bildmaterial finden Sie hier zum Download.

https://www.naarmann.de/de/pressemeldungen

