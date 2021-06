Hamburg (ots) – Der Hamburger Lingerie- und Bademodenspezialist macht im Rahmen des Pride Months mit einer neuen digitalen Markenkampagne auf die Themen Diversität, Toleranz und die Bedeutung eines respektvollen Umgangs miteinander aufmerksam. Gemeinsam mit der Hamburger Dance-Crew SHERO Movement inszeniert LASCANA unter dem Motto “We are not different. We are unique” in einer eindrucksvollen Farb- und Bildwelt eine neue Swim- und Homewear-Kollektion. Die limitierten Styles der neuen “Rainbow Collection” sind ab sofort auf lascana.de erhältlich.

Anlässlich des diesjährigen Pride Months lanciert LASCANA gemeinsam mit der Hamburger Dance-Crew SHERO Movement – einem Projekt vor allem für Tänzer*innen aus Hamburg, die sich für Gleichberechtigung in der urbanen Tanzszene einsetzen, eine besondere Markenkampagne. Unter dem Motto “We are not different. We are unique” macht sich das Unternehmen für die Rechte aller stark. Dabei möchte LASCANA insbesondere ein Zeichen für einen respektvollen Umgang miteinander setzen und die individuelle Unterschiedlichkeit betonen. Die ausdrucksstarke Digitalkampagne wurde von der Kreativagentur Serviceplan Campaign in München konzipiert und gemeinsam mit der Hamburger Filmproduktion Markenfilm umgesetzt.

“Mit unserer neuen Markenkampagne ‘We are not different. We are unique’ und den limitierten Styles der neuen ‘Rainbow Collection’ möchten wir daran erinnern, wie wichtig die Werte Toleranz und Respekt in dieser Welt sind”, erklärt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing bei LASCANA.

Die digitale Kampagne begleitet zudem den Kollektionslaunch der neuen limitierten “Rainbow Collection”. Diese umfasst insgesamt 25 Swim-, Beach- und Homewear-Styles. Die farbenfrohen Kollektions-Pieces orientieren sich an den Farben des Regenbogens und sind in vielfältigen Schnitt- und Passformen erhältlich, u. a. als Triangel-, Bustier-, Bügel-Bandeau-, Bügel- und Push-up-Top, Umschlaghose, V-Bikinihose, Bikinhose mit seitlicher Raffung-, Ring- und Schleifendetails sowie als Badeanzug. Cozy Homewear-Styles wie kuschelig-weiche Sweatshirts, Sweathosen, lässige Shorts, urbane Sweatkleider und T-Shirts komplementieren die vielseitige Produktrange.

Ergänzt wird die Markenkampagne zudem auf den unternehmenseigenen Kanälen von einer reichweitenstarken Social-Media-Kampagne, bestehend aus Bewegtbild-Content, exklusiven Behind-the-Scenes-Aufnahmen vom Shooting sowie Reichweiten- und Markenbekanntheits-Advertisements, die durch die Media-Agentur BPN platziert wurden.

Die neue “Rainbow Collection” ist ab sofort im Onlineshop auf lascana.de, bei großen Partner-Onlineshops wie Zalando und ABOUT YOU sowie in den LASCANA Stores und auf ausgewählten Shop-in-Shop-Partnerflächen erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial vom Shooting steht unter folgendem Link (https://we.tl/t-LAojCOEaVW) zum Downloaden bereit.

Der Imagefilm zur “We are not different. We are unique” Kampagne von LASCANA ist ab sofort auf YouTube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=Xsk3-Gjhj-U

Der zweite Imagefilm zur “We are not different. We are unique” Kampagne von LASCANA ist ab sofort auf YouTube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=cKvJlmmTYXU

Über LASCANA

Das 2006 gegründete Multi-Brand-Konzept “LASCANA – “It’s a woman’s world” präsentiert sich auf dem Markt mit 26 eigenen Stores, 10 eigenen internationalen Onlineshops, 1.200 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- & Marktplatzgeschäft. LASCANA zeichnet sich durch einen hohen Modegrad sowie erstklassige Passform und Qualität zu attraktiven Preisen aus. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. Bench, s.Oliver, Bruno Banani, Buffalo, Jette, Kangaroos, Sunseeker und Venice Beach setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot.

