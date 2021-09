Stuttgart, Deutschland (ots) –

Der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl und sein Beifahrer Christian Geistdörfer krönen das rollende Automuseum der 1. Luxembourg Classic, die am 1. und 2. Oktober 2021 im Großherzogtum ausgetragen wird. Sie bewegen auf der rund 400 Kilometer langen Strecke eine Preziose aus dem Porsche Museum: die Vorserienversion des Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé Clubsport (Baujahr 1985). Von dieser Leichtbauversion des 911 wurden später in einer Kleinserie nur 189 Exemplare gebaut.

Dieser seltene Porsche aus der 911-Baureihe fügt sich nahtlos in das erlesene Feld von rund 100 klassischen Autos ein. Das älteste Fahrzeug führt die Rallye mit der Startnummer 1 an. Es der Bugatti 35 Grand Prix de Lyon aus dem Baujahr 1924 des Luxemburgers Goy Feltes. Als jüngstes Auto bildet ein Aston Martin Vanquish aus dem Baujahr 2001, der von dem Automobilfotografen René Staud gefahren wird. Insgesamt vereint das Feld klassische Autos von insgesamt 29 Marken: Somit empfängt Luxemburg an diesem Wochenende das Who is who der Automobilgeschichte.

Am 1. und 2. Oktober 2021 feiert die Luxembourg Classic ihre Premiere. Die Oldtimerrallye findet ausschließlich auf den reizvollen Straßen des einzigen Großherzogtums der Welt statt. Start und Ziel ist jeweils die Hauptstadt Luxemburg mit dem Veranstaltungszentrum auf dem Kirchberg-Plateau. Für die Teams führt die Route am ersten Tag in den Norden Luxemburgs.

Am zweiten Tag geht es über die Goodyear-Teststrecke in Colmar-Berg und durch das malerische Müllertal nach Schengen zur Mittagspause. Der kleine Ort im luxemburgisch-deutsch-französischen Dreiländereck ist zwar durch die nach ihm benannten Abkommen weltberühmt, aber kaum jemand hat den idyllisch an der Mosel gelegenen Ort selbst schon besucht. Der Zieleinlauf der 1. Luxembourg Classic erfolgt nach einer Gesamtdistanz von rund 400 Kilometern als krönender Abschluss in der Innenstadt von Luxemburg vor dem Palais Grand-Ducal.

Die Ausrichtung liegt in den bewährten Händen der Motor Presse Stuttgart, die seit 1998 hochkarätige Classic-Rallyes veranstaltet. Der Grundstein wurde vor 23 Jahren mit der Silvretta Classic Rallye Montafon gelegt. Nur wenige Jahre später machten sich die Eventspezialisten des Special-Interest-Medienhauses mit der Sachsen Classic einen Namen. Mit der Paul Pietsch Classic im Schwarzwald schließlich erinnert das Medienhaus an seinen Gründer Paul Pietsch (1911 – 2011), der aus Neustadt am Titisee im Schwarzwald stammte.

In diesem Jahr begeht die Motor Presse Stuttgart zudem ein besonderes Jubiläum: AUTO MOTOR UND SPORT, das Flaggschiff und zugleich Grundstein des Medienhauses, feiert sein 75-jähriges Bestehen. Die Luxembourg Classic wird anlässlich dieses großen Jubiläums zum ersten Mal veranstaltet und ist einer der Höhepunkte des besonderen Geburtstags-Jahrs.

Der Tradition der bestehenden Classic-Rallyes folgt jetzt erstmals die Luxembourg Classic als Präsentation von historisch wertvollen Fahrzeugen mit Aufgabenstellungen, die auch dem langsamsten Fahrzeug den Gesamtsieg ermöglichen. Den Teilnehmern bleibt ausreichend Zeit für touristische und landschaftliche Höhepunkte des Großherzogtums. “Alle Wertungen sind grundsätzlich nicht auf das Erzielen von Höchstgeschwindigkeiten ausgerichtet”, betont der erfahrene Rallye-Organisator Harald Koepke.

Im Großherzogtum sind die einheimischen Initiatoren Ed Goedert, Jacques Lamby und Arsène Reis verantwortlich für Planung und Ausrichtung, für eine Streckenführung, die ihresgleichen sucht – und somit für eine Veranstaltung auf höchstem Niveau.

