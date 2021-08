Bochum (ots) – Starten Sie heute mit Deutschlands sportlicher Krankenkasse in ein gesünderes Leben. “Ich freue mich, dass unsere neue Kampagne jetzt an den Start geht und wir alle gemeinsam zum Sportmeister werden. Der “Sportmeister” richtet sich nicht nur an unsere eigenen Versicherten, sondern an alle Menschen in Deutschland, die etwas für sich und Ihren Körper tun möchten”, sagt Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV Krankenkasse. Der konsequent präventiv und serviceorientierte Anspruch ist Teil der Premiummarke.

Bei Deutschlands sportlicher Krankenkasse sind alle überzeugt: Gemeinsam mit den Kooperationspartnern aus dem Breiten- und Profisport wird die Sportmeister-Kampagne Deutschland in Bewegung bringen.

Dabei ist es egal, ob Ballsport, gemeinsames Laufen, Schwimmen oder einfach Fitness- und Rückenkurse in Angriff genommen werden; Die Lust an Bewegung steht im Mittelpunkt der bundesweiten Kampagne. “Beim Sportmeister zählt nicht, ob Sie alt, jung, groß, klein, gehandicapt, Hobbysportler, Couch-Athlet oder Yoga-Profi sind. Jeder kleine Schritt zählt, denn wir wollen Menschen bewegen”, sagt Tom Fröhlich, Geschäftsbereichsleiter Markt bei der VIACTIV.

Challenges und Wettbewerbe rufen zum Mitmachen auf

Neben einem dynamischen und motivierenden Kampagnenfilm sind zahlreiche kleine und große Challenges Teil der Sportmeister-Kampagne: “Schaffen Sie eigentlich einen Unterarmstütz länger zu halten als ein echter Fußballprofi vom VfL Bochum 1848? In unseren Challenges finden Sie es heraus. In den monatlichen Wettbewerben geht es um körperliche und mentale Fitness – aber vor allem um Spaß, Bewegung und eine gesunde Lebensweise”, erklärt Tom Fröhlich.

Deutschlandweit wird die Sportmeister-Kampagne der VIACTIV Menschen begegnen. Die Plakatmotive verbinden dabei in ganz besonderer Art und Weise die Welten von Profi- und Breitensportlern sowie verschiedenster Sportarten. Für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen unter anderen diese prominenten Gesichter aus der Sport-, Coaching- und Kochszene: Francesco Friedlich, Julia Taubitz, Tina Hermann, Johannes Lochner sowie Starkoch Holger Stromberg für Ernährung und Anja Faras für Mentalcoaching. Die heute gestartete Kampagne wird unter anderem unterstützt vom TV Wattenscheid 01, dem VfL Bochum 1848, dem VfL Lübeck-Schwartau und den Dortmunder Laufhelden.

Die Sportmeister-Kampagne wiederum ist Teil der ambitionierten Leitidee der VIACTIV: Ihre Versicherten zu einem bewussten, gesunden und nachhaltigen Leben im Alltag zu bewegen. Unser vielfältiges gesellschaftliches Engagement für Integration, Inklusion und gerechte Versorgung verbinden wir natürlich auch mit zahlreichen leicht zugänglichen Angeboten ganz in der Nähe. Vom Sportcheck durch qualifizierte Mediziner bis hin zu einem Bonusprogramm für Sport- und Gesundheitskurs, das bei regelmäßiger Teilnahme mit bis zu 550 Euro für maximal zwei Kurse im Jahr bezuschusst wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Kampagnenseite www.viactiv.de/sportmeister oder über die sozialen Medien unter #Sportmeister.

