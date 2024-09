Pullach i. Isartal (ots) –

– Haushaltstätigkeiten haben einen schlechten Ruf und sind unbeliebt, bieten aber ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm für den Alltag

– Die Motivation für die anfallenden Haushaltsaufgaben kann durch bestehende Gelenk- und Rückenschmerzen eingeschränkt werden

– Bei akuten Schmerzphasen sollte man den Schmerz nicht ignorieren. Ein Ibuprofen-haltiges Schmerzgel (z. B. doc Ibuprofen Schmerzgel) kann Abhilfe schaffen und entzündungsbedingte Rücken- sowie Gelenkschmerzen lindern

Fensterputzen, Staubsaugen, Wäsche zusammenlegen, Bügeln, die Toilette schrubben – so oder so ähnlich würde wohl eine Rangliste der fünf unbeliebtesten Haushaltstätigkeiten aussehen. Spaß oder gar Erfüllung finden nur die wenigsten an der Hausarbeit – für die meisten ist sie eine lästige Pflicht, die jeden Tag aufs Neue bewältigt werden muss. Mit zunehmendem Alter wird die ohnehin oft nur gering vorhandene Motivation für Schrubben, Saugen und Co. häufig zusätzlich durch entzündungsbedingte Rücken- und Gelenkschmerzen gebremst. Gerade dann ist es wichtig, Schmerzen nicht einfach auszuhalten. Ein Ibuprofen-haltiges Schmerzgel (z. B. doc Ibuprofen Schmerzgel) kann akute Schmerzen lindern. Zudem ist ein regelmäßiges, moderates Bewegungsprogramm wichtig, um Schmerzen vorzubeugen bzw. bestehende Beschwerden nicht zu verschlimmern – und genau das kann die Hausarbeit sein.

Gerade wenn es schon an der ein oder anderen Stelle „zwickt“ ist es umso wichtiger, aktiv zu bleiben, damit Muskeln und Gelenke nicht versteifen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt deshalb mindestens 150 Minuten moderate bis intensive Bewegung pro Woche[1]. Zu diesen wertvollen Minuten zählen nicht nur gängige Aktivitäten wie leichte Spaziergänge oder Gymnastik, sondern auch alltägliche Haushaltstätigkeiten.

Das ideale Duo: Sauberkeit und Lebensfreude

Haushaltstätigkeiten sind für das wöchentliche Bewegungsprogramm optimal: Sie sorgen ganz nebenbei für zusätzliche Bewegung und beanspruchen dabei verschiedene Muskelgruppen. Beim Staubsaugen zum Beispiel wird durch die wiederholte Vor- und Zurück-Bewegung vor allem die Armmuskulatur aktiviert, die gemachten Schritte sorgen zusätzlich für Bewegung. Häufiges Bücken oder Strecken, um auch die letzten Staubflusen auf dem Regal zu erwischen, fördert Koordination und Balance gleichermaßen. So belohnt man den Körper mit Bewegung und die Seele mit einem „Glücksgefühl“[2]. Auf diese Weise lässt sich Hausarbeit aus einer ganz anderen, motivierenden Perspektive betrachten: nämlich als gesundheitsförderndes Bewegungsprogramm, das zwar völlig kostenfrei, aber überhaupt nicht umsonst ist.

________________________________________________________________________

Aufgepasst: 6 Tipps für entspanntere Hausarbeit

Heben, aber mit Bedacht

– Beim Heben schwerer Gegenstände unbedingt auf die Körperhaltung achten: den Rücken gerade halten und keine gekrümmte Haltung einnehmen. Schwere Lasten lieber auf zwei Fuhren verteilen, bewusst auf einen kleineren Wäschekorb setzen und zweimal gehen.

Immer dynamisch bleiben

– Tätigkeiten wie das Zusammenlegen der Wäsche bieten eine gute Möglichkeit für körperliche Abwechslung. Hier lohnt es sich, zwischen den einzelnen Kleidungsstücken die Körperpositionen zu ändern – nach längerem Stehen auch mal hinsetzen und zwischendurch das Strecken und Dehnen nicht vergessen.

Glasklarer Vorteil: Saubere Fenster bedeuten starke Arme

– Saubere Fenster lassen nicht nur die Wohnung in neuem Licht erstrahlen. Die kreisenden Bewegungen bringen sowohl Bizeps als auch die Schultergelenke ordentlich in Schwung.

Clevere Helfer nicht vergessen

– Eine stark gebeugte Haltung beim Wischen belastet Rücken und Knie. Abhilfe schafft beispielsweise ein Eimer mit integrierter Schleuder. Für Spinnenweben an der Decke empfiehlt sich ein Staubsauger mit verstellbarem Teleskoparm.

Gelassenheit ist der Schlüssel zum Erfolg

– Auch wenn man den Haushalt möglichst schnell auf Vordermann bringen möchte, bringt es nichts, sich selbst zu überfordern. Daher gilt: Auf ein dynamisches Arbeitstempo achten und bewusste Pausen einplanen.

Schmerzen nicht ignorieren

– Trotz leichter Schmerzen in den Schultern, im Rücken oder im Nacken lohnt sich Bewegung allemal. Akute entzündungsbedingte Rücken- und Gelenkschmerzen sollte man aber keinesfalls ignorieren. Hier kann ein äußerlich aufgetragenes Schmerzmittel (z.B. doc Ibuprofen Schmerzgel) Abhilfe schaffen.

________________________________________________________________________

Über doc Ibuprofen Schmerzgel

Entzündungsbedingte Schmerzen in Rücken, Gelenken, Sehnen und Bändern können stark einschränken. doc Ibuprofen Schmerzgel aus der Apotheke lindert diese Schmerzen so wirksam wie rezeptfreie Ibuprofen-Tabletten, ist dabei aber besser verträglich.*,[3] Dank seiner speziellen Mikrogel-Formulierung kann der in winzigen Mizellen gelöste Wirkstoff Ibuprofen rasch durch die Hautschichten dringen und gelangt ohne Umwege dorthin, wo der Schmerz sitzt. Am Schmerzort angekommen, lindert das Ibuprofen die Beschwerden punktgenau, ohne den restlichen Organismus zu belasten.

Pflichttext: doc® Ibuprofen Schmerzgel. Gel. Wirkstoff: Ibuprofen. Anwendungsgebiete: Zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen Behandlung bei Schwellungen bzw. Entzündung der gelenknahen Weichteile (z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Enthält u. a. Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, D-Limonen und Linalool. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 12/2023

