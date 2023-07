Nürnberg (ots) –

Da kommt keiner hinterher! In Sachen Teamzusammenhalt und Sportbegeisterung können nur Wenige der Firma NORMA das Wasser reichen. Beim B2Run-Firmenlauf 2023 in Nürnberg stellten mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen des Lebensmittel-Discounters erneut unter Beweis, dass das Miteinander gewinnt. Sowohl an der Ziellinie als auch nach dem Rennen am Team-Stand mitten im Max-Morlock-Stadion waren die Läuferinnen und Läufer daher besonders stolz die knapp 6 km gemeinsam absolviert und das besondere Gemeinschaftsgefühl vom Azubi bis zur Geschäftsleitung erlebt zu haben.

Schnürsenkel festziehen und ab auf die Strecke

Auch in diesem Jahr lief das Team NORMA wieder bei angenehmen Temperaturen in weißen T-Shirts auf. Egal, ob schneller Sprinter oder entspannter Walker – am Ende der 5,8 Kilometer zählte die Mannschaftsleistung und die konnte sich sehen lassen.

Der Lebensmittel-Händler stellte seinen motivierten Mitarbeitenden wieder wie gewohnt einen eigenen Firmenstand zur Verfügung. Hier konnten sich die NORMA-Runner vor dem Start und nach dem Zieleinlauf mit reichlich Getränken, Backwaren, Müsli-Riegeln und frischem Obst versorgen. Nachdem alle akklimatisiert waren, gingen die Kolleginnen und Kollegen zum Feiern über und genossen gemeinsam den sportlichen Abend. Abklatschen, lachen und gemeinsam anstoßen: Beim B2Run-Firmenlauf – der zu einer festen Größe im NORMA-Kalender geworden ist – nehmen sowohl Mitglieder der Geschäftsleitung, Logistikfachleute, Verkäuferinnen und Verkäufer, Azubis sowie Mitarbeitende der Zentrale teil. Insgesamt waren beim diesjährigen B2Run-Firmenlauf in Nürnberg über 14.000 Läuferinnen und Läufer aus insgesamt 557 Teams mit dabei.

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen: Auch beim 13. Fürth Firmenlauf am 13. September wird das fränkische Unternehmen wieder die Lauf-Kleidung überwerfen und ein weiteres Mal den Zusammenhalt und die Sportbegeisterung auf die Straße bringen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

[email protected]

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots