Unter dem Titel „Völlig losgeleast“ präsentiert Jobrad® ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die den Fahrradfachhandel kurzfristig unterstützen und dauerhaft in die Lage versetzen, noch stärker selbstwirksam zu werden. Ab dem 1. Oktober gibt es neben neuen Umsatzboostern zusätzliches Material, Schulungen und Support. Das Gesamtpaket ist im Rahmen des Austausches in der neuen JobRad-Partner-Community entstanden.

Pünktlich zum Start der Nebensaison liefert JobRad mit der Winteraktion „Völlig losgeleast“ ein Rundum-Investitions- & Service-Paket für den Fahrradfachhandel. Zu sofort wirksamen Anreizen wie der New Business Prämie, Mehrfachleasing-Cashback und Folgeleasing-Push führt JobRad die erfolgreichen Initiativen ProLastenrad und ServicePro24 fort. Damit sich alle Maßnahmen ohne zusätzlichen personellen Aufwand reibungslos umsetzen lassen, setzt JobRad vor allem darauf, das Know-how im Fachhandel zu stärken: mit Live-Support-Hotline, Web-Seminaren, neuen Features im Fachhandelsportal sowie mit Materialien zur Kundenansprache und Verkaufsförderung.

„Als Qualitätspartnerin unterstützt JobRad den Fachhandel dabei, den Kontakt mit Radler:innen und Unternehmen erfolgreich zu gestalten“, erläutert JobRad-Geschäftsführer Florian Baur. „Durch den direkten Kontakt zur Kundschaft und seinen Einsatz in der Verkaufsberatung und in den Werkstätten bildet der Fahrradfachhandel das Rückgrat im Dienstradleasing. Dafür bieten wir dem Fachhandel Stabilität und Sicherheit. Mit dem branchenweit finanzstärksten und umfassendsten Partnerinvest sorgt JobRad jetzt für starke Zusatzumsätze und Synergieeffekte. Und bringt Planbarkeit und Verlässlichkeit auch für das kommende Jahr.“

Die Maßnahmen der Winteraktion „Völlig losgeleast“

1. New Business-Prämie: Bei selbst geworbenen Unternehmen erhalten Fachhändler:innen fünf Prozent Prämie für jedes Fremdrad und sichern sich dauerhaft null Prozent beim Einkaufs-Rabatt.

2. Mehrfachleasing-Cashback: Für jedes verkaufte Zweitrad gibt es 100 Euro Cashback für den Fachhandel.

3. Folgeleasing-Push: Mit einem JobRad-Rabatt für JobRadler:innen und neuen Insights im Fachhandels-Portal lassen sich Bestandskund:innen leichter für ein weiteres JobRad gewinnen.

4. ProLastenrad geht weiter: Auch 2025 gibt es beim Lasten-JobRad 230 Euro Zuschuss obendrauf.

5. ServicePro24: Mit Qualitätszertifikat & Fachkräfte-Ausbildung erhalten Fachhändler:innen bis zu 60 Euro Werkstattzuschuss. JobRad unterstützt hier noch stärker bei der Umsetzung.

Verstärkter Dialog mit dem Fachhandel

Mit dem Gesamtpaket aus der Winteraktion greift JobRad Anregungen aus der neuen JobRad-Partner-Community auf. Über die neue Kollaborationsplattform treten Fachhandel und JobRad seit Juni verstärkt in den Dialog, um gemeinsam Angebote und Services zu optimieren und passgenau für die Fahrradbranche weiterzuentwickeln. Dieter Gewers, Inhaber von Zweirad Gewers in Ahaus, Nordrhein-Westfalen ist überzeugt: „Wir bemerken sehr positiv, dass JobRad die Partnerschaft mit uns Fachhändler:innen äußerst ernst nimmt und unsere Probleme versteht. Diese diskutieren wir gemeinsam in der JobRad-Partner-Community und können so zukunftsfähige Lösungen entwickeln.“

Andreas Hennemann, Bereichsleiter Partnermanagement Fahrradwirtschaft bei JobRad ergänzt: „In der JobRad-Partner-Community haben wir genau hingehört und dazugelernt: Der Fachhandel braucht insbesondere Maßnahmen, die sich ohne großen Aufwand umsetzen lassen und auch langfristig Wirkung zeigen. Dazu gehören neben finanziellen Anreizen vor allem planbare Instrumente sowie die persönliche Unterstützung durch unsere Partnermanager:innen im Innendienst und Außendienst. Dass wir innerhalb kürzester Zeit Rückmeldungen aus dem Fachhandel in Form des neuen Gesamtpakets umgesetzt haben, beweist, dass die Idee der Partner-Community aufgeht, Innovationen gemeinsam voranzutreiben – für das Dienstradleasing und für die Zukunft der gesamten Fahrradbranche.“

