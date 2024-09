Hall in Tirol (ots) –

Der Herbst in den Bergen bringt ein herrliches Farbschauspiel in die Natur und sorgt für eine besondere Mystik. So lassen sich viele versteckte Schätze in der Tiroler Ferienregion Hall-Wattens finden, die im Herbst eine einzigartige Stimmung und Faszination hervorbringen.

Mittelalterfest „Haller Freudenfeuer“: Hall in Tirol, mit seinem historischen Charme, ist die perfekte Kulisse für ein mittelalterlich geprägtes Fest. Von Zeltlager über authentischen Markt bis hin zu Musik und Tanz verzaubert das Freudenfeuer seine Gäste in der Altstadt Hall. Drei Tage verwandeln sich die kleinen versteckten Gassen in ein belebtes und buntes Treiben mit Kinderprogramm, Darstellergruppen und natürlich dem großen Feuer am Oberen Stadtplatz. Von 04. – 06. Oktober versetzt Hall in Tirol seine Besucher zurück in die Zeit um 1500.

Nimm Platz am Biohof Lumperer: Der Herbst ist bekannt für seine kulinarische Vielfalt und neben den gängigen Bauernmärkten in Hall und Wattens verstecken sich noch weitere köstliche Anbieter in der Region. So nun auch das Pop-Up Restaurant „Nimm Platz“ am Biohof Lumperer. Hier kann man die Lebensmittel unmittelbar dort genießen, wo sie wachsen, und zubereitet von den Händen, die mitgeholfen haben, sie zu produzieren. Frischer und authentischer lässt sich regionales Essen nicht genießen – ein echter Geheimtipp und bis 31. Oktober geöffnet.

Alle Informationen zum Herbsturlaub in der Region Hall-Wattens unter: www.hall-wattens.at/herbst

