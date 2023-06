Oy-Mittelberg (ots) –

Immer weniger, immer kreislauffähiger und wo immer möglich, am besten ganz ohne: Das ist, in kurzen Worten, die Verpackungsstrategie des Bio-Pioniers Primavera. Der Schutz der natürlichen Ressourcen der Erde und des Klimas zählt zu den obersten Prämissen des nachhaltigen Handelns des Aromatherapie- und Naturkosmetikherstellers aus dem Allgäu. Deswegen optimiert das Unternehmen seine Verpackungen kontinuierlich im Hinblick auf Umwelt- und Klimaverträglichkeit – sei es durch den Verzicht auf Umverpackungen, Materialeinsparungen bei Glasflaschen oder die Verwendung eines innovativen Airless-Systems.

Um die hochwertigen Bio-Pflanzenstoffe und Rezepturen der konservierungsstofffreien Primavera-Produkte zu schützen, ist das Unternehmen stets auf der Suche nach neuen Lösungen. „Unsere Verpackungsstrategie leitet sich aus dem ersten Leitsatz unserer Unternehmensleitlinie ab. Er lautet: Der achtsame und verantwortungsvolle Umgang mit Mensch, Natur und Umwelt ist Basis für all unsere Entscheidungen“, erklärt Unternehmensmitgründer und -inhaber Kurt L. Nübling.

„Keine Verpackung ist die beste Verpackung für Umwelt und Klima“, ergänzt Nachhaltigkeitsmanagerin Andrea Dahm. „Das ist unser Anspruch, in der Praxis aber nicht so leicht umsetzbar.“ So habe jedes Material neben Vorteilen für Produkt und Anwender*in auch ökologische Nachteile. „Daher versuchen wir, gemeinsam mit unseren Lieferant*innen und Partner*innen die nach dem Stand der Entwicklungen bestmögliche Verpackungslösung zu finden“, so Dahm.

Jede Verpackungswahl und -umstellung zeigt aufs Neue, wie komplex und vielschichtig das Thema ist – vor allem dann, wenn man so nachhaltig und ressourcenschonend wie möglich handeln will. „Unsere erste Priorität ist das Weglassen unnötiger Umverpackungen, gefolgt vom Minimieren bestehender Materialien, der Erhöhung des Rezyklat-Anteils der Kunststoffverpackungen sowie die Verbesserung der Recyclingfähigkeit der Verpackungen. Bei Kunststoffen suchen wir zusätzlich nach sinnvollen Alternativen.“

Fortschritte durch Airless-System und leichtere Flaschen und Tuben

Mit jedem neuen Produkt und jeder Neuauflage vorhandener Produkte sind daher bei Primavera auch Neuerungen im Verpackungskonzept verbunden – so etwa bei der im Sommer 2022 vorgestellten Organic Skincare Gesichtspflege: Ein Drittel der Produkte kommt hier ganz ohne Umverpackung aus. Im gesamten Primavera-Sortiment haben aktuell 84 Prozent der Produkte keine Umverpackung und keinen Beipackzettel. Bei kleinen Produkten mit weniger als 30 ml Inhalt reicht der Platz auf der Primärverpackung für Angaben wie Produktinformationen, Barcode oder INCI in der Regel nicht aus, so dass eine Umverpackung erforderlich ist.

Für die Faltschachteln der Produkte, die eine Umverpackung haben, wird Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit mineralölfreien Druckfarben verwendet. Alle Tuben der Gesichtspflegelinie bestehen mindestens zu einem Drittel aus Post-Consumer-Recycled (PCR) Kunststoff (Verschluss ausgenommen). Der Airless-Behälter der Gesichtspflege hat sogar den exklusiven „Gold Award 2021 des Deutschen Verpackungspreises im Bereich Nachhaltigkeit“ gewonnen. Er besteht aus rund 80 Prozent Recyclingmaterial (ohne Verschluss). Das Airless-System kommt auch in der neuen Organic Skincare Körperpflege zur Anwendung, die im März 2023 vorgestellt wurde. In dieser Serie wird auch weiterhin ganz auf Umverpackungen verzichtet.

Auch die Klassiker im Aromatherapie-Sortiment, die Bio-Pflanzenwässer und Bio-Pflegeöle, die seit Kurzem in neuem Design erhältlich sind, kommen seit jeher ohne Umverpackungen aus. Die 30-, 50- und 100 ml-Glasflaschen sind vollständig recycelbar, werden in Deutschland mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt und benötigen bei der Herstellung im Schnitt 16 Prozent weniger Glas als die Vorgängerflaschen. Durch die Materialeinsparung konnten seit der schrittweisen Umstellung 2021 rund 94,1 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Das entspricht dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von rund 70 Kleinwagen pro Jahr bei einer Fahrleistung von 15.000 km.

Materialreduktion bei Glasflaschen und Tuben reduziert den Rohstoffbedarf

Die neuen 200 ml-Kunststoffverpackungen der Duschbalsame enthalten außerdem 31 Prozent weniger Material als die bisherigen Tuben. Bezogen auf eine Jahresmenge spart diese Materialreduktion ca. 0,6 Tonnen Kunststoff (PE) ein. Insgesamt enthalten 85 Prozent aller Kunststoffverpackungen PCR-Kunststoffe oder sind aus nachwachsenden Rohstoffen (ohne Verschlüsse und Etiketten). Die Tuben können zu 100 Prozent in den Wertstoffkreislauf zurückfließen.

Gemeinsam mit verschiedenen Partnern arbeitet Primavera daran, langfristig alle Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.

Im Februar 2023 wurde PRIMAVERA für sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit zum fünften Mal in Folge mit dem Green Brands-Gütesiegel ausgezeichnet. Das Label wird Unternehmen und Produkten verliehen, die einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leisten und somit eine hohe nationale wie internationale Anerkennung verdienen.

https://www.primaveralife.com/news/green-brand-2023-2024

https://www.primaveralife.com/news/circleback-pilotprojekt-startet

https://www.primaveralife.com/news/primavera-gewinnt-deutschen-nachhaltigkeitspreis-2022

UNTERNEHMEN

Für das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg „grüne“ Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und setzt dabei seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 17 biologischen Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe.

Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet und Materialeinsätze reduziert. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.

Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über Social Media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.

Qualitätssiegel – Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaet

Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

Pressekontakt:

Presse PRIMAVERA LIFE GMBH

Marion Keller-Hanischdörfer

Tel 08366-8988-931

Mail [email protected]

Original-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots