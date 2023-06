Heusweiler (ots) –

Hohe Werbeausgaben, hervorragende Rezensionen und kontinuierliche Bemühungen um mehr Bekanntheit – und dennoch gelingt es nicht, die angepeilte Zielgruppe zu erreichen und die eigenen Vorteile eindrucksvoll nach außen zu tragen: Ein Problem, von dem viele Unternehmen trotz ihres eigentlich erstklassigen Angebots und motivierten Teams betroffen sind. „Auch wir sind lange unter dem Radar geschwommen“, erzählt Yalcin Döner, Geschäftsführer der Marvya GmbH aus dem Saarland. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Marvin Wu und Shajan Alijzadi fördert er das Wachstum vielversprechender E-Commerce-Marken. Nachdem sie selbst mit mehreren Onlineshops innerhalb kürzester Zeit beachtliche Einnahmen erzielen konnten, halfen sie auf Grundlage ihrer Praxiserfahrung und bewährten Strategien weiteren Händlern dabei, auf Millionenumsätze zu skalieren. Das Besondere dabei: Die Marvya GmbH bietet vom Aufbau eines performanten Onlineshops über die strategische Erweiterung von Vertriebskanälen bis hin zu professionellen Datenanalysen und Profitoptimierungen eine vollumfängliche Unterstützung für E-Commerce-Unternehmen jeder Größenordnung.

Trotz ihres außergewöhnlich umfassenden Angebots gelang es ihnen lange nicht, sich aus der Vergleichbarkeit mit herkömmlichen und weit weniger engagierten E-Commerce-Coaches oder -Agenturen zu befreien. „Diesen Missstand wollten wir insbesondere mithilfe eines starken Imagefilms endlich beheben“, schildert Marvin Wu. Zu diesem Zweck verglichen sie die unterschiedlichsten Marketing-Agenturen und Filmproduktionsfirmen miteinander – und stießen dabei schließlich auf das Angebot der proMOTION pictures Filmproduktion. Überzeugt davon, dass das Team rund um Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider ihre Bekanntheit steigern und grundlegendes Vertrauen bei ihrer Zielgruppe schaffen würde, entschlossen sich die Geschäftsführer der Marvya GmbH für eine Zusammenarbeit. Das gemeinsame Ziel: mithilfe eines Imagefilms möglichst viele E-Commerce-Unternehmen für die ganzheitliche Wachstumsunterstützung begeistern.

Ein Blick hinter die Kulissen: So inszenierte die proMOTION pictures Filmproduktion die Expertise der Marvya GmbH – und steigerte ihre Popularität

„In unserem Lösungsansatz fokussierten wir uns von Beginn an darauf, sowohl die Message als auch die Bilder so eindrucksvoll wie möglich zu gestalten: Der Imagefilm sollte die Zielgruppe direkt in seinen Bann ziehen und sie nachhaltig beeindrucken“, erläutert Dennis Keller von der proMOTION pictures Filmproduktion. Um diesen Effekt zu erzeugen, erstellten die Profis ein möglichst ausgefallenes und an den individuellen Anspruch der Marvya GmbH angepasstes Skript, das sie zudem von dem renommierten Verkaufspsychologen Matthias Niggehoff optimieren ließen. Für bestmögliche Qualität setzten sie während der Videoproduktion anamorphe Kinolinsen ein. Dabei handelt es sich um spezielle Objektive, die einen klassischen „Kinolook“ versprechen. Im Vergleich zu Filmen, die mit standardmäßigen Spiegelreflex-Objektiven gefilmt werden, vermittelt das Ergebnis dadurch einen weitaus wertigeren Eindruck. Ergänzend hierzu sollten bildgewaltige Inszenierungen aufzeigen, dass dem Projekt auch ein gewisses Budget zugrunde lag.

Eine der Schwierigkeiten bestand jedoch darin, dass der Standort Saarland nicht zwingend für große E-Commerce-Unternehmen bekannt ist. „Indem wir wertige und spannende Locations bewusst in den Fokus rückten, verliehen wir dem Imagefilm den nötigen Wiedererkennungswert – auch in lokaler Hinsicht“, verrät Steffen Weßler. In ähnlichem Maße setzten die Experten die Marvya GmbH selbst in Szene: Das Video führt den Zuschauer durch die hellen Büroräume des Unternehmens und präsentiert dabei dessen gesamtes Team. „Damit wollten wir zeigen, dass es sich um eine substanzielle Firma mit vielen Mitarbeitern handelt, die ihr Fach verstehen“, erklärt Julian Schneider.

Fazit: Nachhaltige Ergebnisse durch individuelle Filmlösungen – weitere Projekte bereits geplant

„Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass unsere Filme überdurchschnittlich konvertieren und zum gewünschten Ergebnis führen“, betont Dennis Keller. Zu den wesentlichen Erfolgsgrundlagen der proMOTION pictures Filmproduktion gehören neben der umfassenden Praxiserfahrung der Experten auch ihre Bemühungen, stets eine individuell passende Lösung für jeden ihrer Kunden zu finden. Hierfür erörtern sie in einem gemeinsamen Beratungsgespräch die persönliche Wunschvorstellung ihrer Interessenten und erarbeiten auf dieser Grundlage eine realistische Zielsetzung, die tatsächliche Fortschritte verspricht. In der weiteren Zusammenarbeit nutzen sie ihren eigens entwickelten „Skript Navigator“, um einerseits alle für die Videoproduktion relevanten Informationen zu erhalten und andererseits ihre Kunden mit der Vorgehensweise sowie der zielführenden Vermarktung ihrer Imagefilme vertraut zu machen.

Auf diese Weise erzielten die Profis, genau wie bei mittlerweile mehr als 300 weiteren Kunden, auch für die Marvya GmbH überzeugende Resultate. „Als Wachstumspartner für ambitionierte E-Commerce-Unternehmen wollen wir selbstverständlich auch unser eigenes Vorankommen durchgehend fördern. Die Zusammenarbeit mit der proMOTION pictures Filmproduktion hat sich dabei als wahrer Katalysator erwiesen: Die Ergebnisse waren sofort spürbar und wir sind sehr zufrieden damit“, erklärt Yalcin Döner. Demnach konnte die Marvya GmbH mithilfe des Trailers innerhalb weniger Wochen mehr als 30 Leads und ein beträchtliches Umsatzplus verzeichnen. „Heute sind wir dank des Imagefilms für das bekannt, was den Erfolg unserer Kunden ausmacht: einzigartige Strategien im E-Commerce. Daran wollen wir auch künftig anknüpfen, weshalb wir bereits weitere Kooperationen mit der proMOTION pictures Filmproduktion planen“, resümiert Marvin Wu.

