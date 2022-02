Berlin (ots) –

Wirtschaftsmagazin CAPITAL zeichnet erneut die besten Fondsgesellschaften in Deutschland aus – Flossbach von Storch bester Spezialanbieter

Union Investment holt in der 20. Auflage des CAPITAL-Fondskompass (Ausgabe 3/2022, EVT am 17. Februar) den Titel als beste deutsche Fondsgesellschaft. CAPITAL zeichnet jedes Jahr die besten Universal- und Spezialanbieter von Investmentfonds auf dem deutschen Markt aus. Union Investment holte dabei in diesem Jahr nicht nur den Gesamtsieg vor T. Rowe Price (Platz zwei) und Flossbach von Storch (Platz drei), sondern hat es als einziger Anbieter geschafft, über die zurückliegenden 20 Jahre stets unter den besten Zehn zu sein.

Das Gesamtergebnis des Fondskompass ergibt sich aus der Bewertung von Fondsqualität, Service und Management der Anbieter sowie – bei den Universalanbietern – aus der Größe der Produktpalette. In der aktuellen Auswertung verbesserte sich Union Investment im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze und erreichte 91,4 von 100 möglichen Punkten.

Nur wenige Gesellschaften schafften es in den vergangenen Jahren überhaupt, mehr als 90 Punkte zu erzielen, oftmals genügten schon Werte im hohen 80er-Bereich für den Sieg. Insgesamt allerdings haben die Anbieter im Jahr 2021 ihre Gesamtpunktzahl gesteigert, insbesondere dank der guten Börsenentwicklung: Viele der Fonds haben dadurch ebenfalls ein sehr gutes Jahr hinter sich, und ihre Wertentwicklung fließt neben anderen Aspekten direkt in die Bewertung der Fondsqualität ein

Die zweitplatzierte Fondsgesellschaft T. Rowe Price holte so insgesamt 83,0 Punkte. Die US-Gesellschaft belegte im Vorjahr noch Rang 9 und ist damit – neben drei Neulingen in den Top Ten – der Aufsteiger des Jahres. Flossbach von Storch auf dem dritten Platz, die in den beiden Jahren zuvor den Gesamtsieg errungen hatte, bekam 82,4 Punkten.

Auf den weiteren Plätzen folgen Deka Investments (82,2 Punkte / Vorjahr 5. Platz), JP Morgan Asset Management (78,8 / neu), DWS (75,6 / 4.), Fidelity International (73,5 / 7.), Blackrock (73,4 / 10.), Oddo BHF Asset Management (72,4 / neu) und Berenberg (72,1 / neu). Während JP Morgan und Berenberg vor einigen Jahren bereits einmal unter Top Ten waren, findet sich die französisch-deutsche Oddo BHF erstmals hier.

CAPITAL ermittelt die besten Fondsgesellschaften mit zwei Partnern. Die Ratingagentur Scope Analysis bewertet die Fondsqualität, Produktpalette und das Management. Zugleich untersucht das Institut für Vermögensaufbau (IVA) den Kundenservice und das Internet-Angebot. Das IVA führt diesen Bereich des Beratungsunternehmens Tetralog fort, das in den Vorjahren die Service-Qualität untersucht hatte. Die Analyse, die insgesamt 4.578 Einzelfonds umfasste, führt CAPITAL in zwei Kategorien durch: Universalisten (Anbieter mit mindestens 32 hierzulande vertriebenen Fonds) und Spezialisten mit einem kleineren Fondsangebot. Danach zählten 50 Anbieter zu den Universalisten und 50 Anbieter zu den Spezialisten. Aus diesen hundert Anbietern erhalten die zehn Gesellschaften mit den meisten Gesamtpunkten die Auszeichnung mit fünf Sternen.

Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management. Die Fondsqualität als wichtigstes Kriterium im Test fließt bei den Universalisten mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit 55 Prozent. Scope Analysis nahm hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter die Lupe.

Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit fünf Prozent in die Gesamtwertung ein, das Management mit 20 Prozent. Beim Kundenservice, der zu 25 Prozent in die Gesamtnote einfließt, testet das IVA das Informationsangebot auf den Internet-Seiten, die Schnelligkeit und Qualität der Reaktion auf Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der Anbieter in sozialen Netzwerken.

Neben Union Investment waren auch andere Fondsanbieter in den letzten 20 Jahren regelmäßig unter den zehn besten des Fondskompass zu finden – keine allerdings so häufig wie Union. Fidelity International schaffte 14 Mal eine Fünf-Sterne-Bewertung, Deka Investments – 12 Mal.

