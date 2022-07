München (ots) –

– Mietwagen: im Schnitt zahlen Verbraucher*innen 93 Euro pro Tag für einen Leihtransporter

– Städtevergleich: Nutzfahrzeuge in Berlin am teuersten, in Dortmund und Hamburg am günstigsten

– CHECK24-Mietwagenexpert*innen beraten bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe

Ein Umzug an einem Samstag ist teuer. Verbraucher*innen zahlen im Schnitt 139 Euro für einen gemieteten Transporter pro Tag.1) Das ist mehr als doppelt so viel wie unter der Woche. Mittwochs werden im Schnitt nur 68 Euro fällig. Auch der Freitag ist mit 120 Euro ein teurer Tag für die Anmietung eines Transporters. Im Wochenschnitt werden 93 Euro pro Tag für einen Leihtransporter fällig.

„Viele Umzüge finden samstags statt“, sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. „Die erhöhte Nachfrage nach Transportern lässt die Preise steigen. Wer kann, sollte auf einen Wochentag ausweichen. So lässt sich bis zur Hälfte der Kosten einsparen.“

Städtevergleich: Nutzfahrzeuge in Berlin am teuersten, in Dortmund und Hamburg am günstigsten

Im Vergleich der zehn größten deutschen Städte (https://www.check24.de/files/p/2022/0/3/b/17764-2022-07-18_check24_tabelle_staedtetransporterpreise.jpg) sind die durchschnittlichen Mietwagenpreise für Nutzfahrzeuge (z. B. Mini- oder Kleintransporter, aber auch Lkw) in Berlin am höchsten. Dort werden im Schnitt 101 Euro pro Tag fällig. Verbraucher*innen in Dortmund und Hamburg dagegen zahlen nur 89 Euro pro Tag – das sind zwölf Prozent weniger.

CHECK24-Mietwagenexpert*innen beraten bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe

Bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe beraten die CHECK24-Mietwagenexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei storniert werden.

1)Datengrundlage: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 zwischen Juli 2021 und Juni 2022

