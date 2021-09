Schwalbach am Taunus (ots) –

Als strahlender Hingucker auf dem Yellow Carpet des DKMS LIFE dreamday – so präsentierte sich am Mittwochnachmittag Curvy Model und Gillette Venus Markenbotschafterin Angelina Kirsch in Berlin. Gemeinsam mit Gillette Venus Influencer:innen wie Female Founder Diana zur Löwen, Trans-Frau und LGBTQIA+-Aktivistin Phenix Kühnert, Selflove Girl Natalie Stommel oder Drag Queen Aria Adams setzt sie sich für die gute Sache ein und unterstützt die Aktion von Gillette Venus zugunsten der DKMS LIFE. Gillette Venus ist bereits im dritten Jahr Partner der Organisation und der look good feel better Kosmetikseminare und steht erneut an der Seite der DKMS LIFE. Die Marke unterstützt die DKMS LIFE mit 1EUR pro verkauftem Geschenkset der Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze DKMS LIFE Edition.

Volle Venus Power beim dreamday: Gemeinsam stark für mehr Selbstwertgefühl

Zur Unterstützung der DKMS LIFE hatten sich gestern Nachmittag Angelina Kirsch, Aria Addams, Diana zur Löwen, Natalie Stommel und Phenix Kühnert in Berlin versammelt, um sich beim diesjährigen dreamday gemeinsam mit Gillette Venus für die DKMS LIFE stark zu machen. In ihren türkisfarbenen Outfits und Accessoires bildeten sie nicht nur optisch eine Einheit, sondern auch in ihrem Einsatz für mehr Selbstwertgefühl und Wohlbefinden von Krebspatientinnen. “Frauen sollen sich in ihrer Haut wohlfühlen – und das ist umso wichtiger, wenn es die äußeren Umstände zum Beispiel durch eine Krebserkrankung besonders schwer machen. Ich finde es so wichtig, dass wir alle gemeinsam das Selbstwertgefühl und den Optimismus der Patientinnen in einer so herausfordernden Zeit stärken.” machte Angelina Kirsch im Panel Talk mit Moderatorin Barbara Schöneberger deutlich. Auch Phenix Kühnert stimmt dem zu: ” Mir ist wichtig, dass ich die positive Lebenseinstellung, die ich mir durch meinen persönlichen Weg selbst erarbeitet habe, auch an andere weitergeben kann. Auch Krebspatientinnen haben eine wahnsinnig große Herausforderung zu meistern, bei der ein starkes Mindset und ein positives Selbstwertgefühl eine wichtige Stütze sein können. Daher engagiere ich mich nicht nur für die LGBTQIA+-Community, sondern bin auch sehr gerne beim dreamday der DKMS LIFE dabei.”

Selbstvertrauen schenken: Gillette Venus unterstützt erneut DKMS LIFE Kampagne und animiert zum Mitmachen

Auch Gillette Venus ermutigt mit der “My Skin. My Way.”-Kampagne Frauen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen, frei von klassischen Schönheitsidealen, gesellschaftlichen Normen und Tabus. Dies ist umso wichtiger, wenn die – gesundheitlichen – Umstände, dies erschweren. Vom 1. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022 können Konsumenten die Arbeit der DKMS LIFE unterstützen: Gillette Venus unterstützt die DKMS LIFE mit 1EUR pro verkauftem Geschenkset des Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze in der DKMS LIFE Edition.

Ab 01. Oktober gibt es das Geschenkset mit Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze in der DKMS LIFE Edition:

– Beinhaltet: Ein Venus Comfortglide Spa Breeze Handstück, zwei Klingenköpfe, ein Klingenschutz-Etui und ein Kosmetiktäschchen

– 3-Klingen Rasierer für eine sanfte Rasur und bewegliche Rasiergelkissen für müheloses und angenehmes Gleiten

– Gleitstreifen mit einem Hauch von botanischem Öl

– Kein extra Rasierschaum erforderlich

– Nachhaltig: Das Handstück ist hergestellt aus 30% recyceltem Material.

