Mavi, die führende türkische Jeansmarke, setzte im vergangenen Jahr neue Standards in Sachen Nachhaltigkeit. Sie wurde als erste türkische Bekleidungsmarke mit einem Double „A“ Score auf der A-Liste des Carbon Disclosure Project ausgezeichnet, was ihre Leistungen im Klima- und Wasserschutz anerkennt und sie unter die besten 2% der weltweit 21.000 teilnehmenden Unternehmen einordnet.

Fortschritte im Jahr 2023

Mavi hat sich verpflichtet, durch nachhaltige Praktiken und innovative Lösungen positive Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen. Ein bedeutender Meilenstein im vergangenen Jahr war die Steigerung des Anteils der nachhaltigen All Blue-Kollektion am Umsatz von 14% auf 25%. Mavi konnte 87% der Scope-3-Treibhausgasemissionen pro hinzugefügten Wert (im Vergleich zu 2019) reduzieren und zeigt damit ihr kontinuierliches Engagement für den Umweltschutz. Zusätzlich hat Mavi den Anteil erneuerbarer Energien in seinen Betriebsstätten signifikant erhöht und setzt auf effektives Wasserressourcenmanagement sowie kontrollierte Chemikaliennutzung und Abfallmanagement. Diese Maßnahmen tragen wesentlich zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei und wurden durch den Erhalt des Double „A“ Scores in der Liste des CDP eindrucksvoll bestätigt.

Ziele für die Zukunft

Mavi hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um ihren ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern. Bis 2030 plant das Unternehmen100% des verwendeten Baumwollanteils aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Zudem strebt Mavi an, bis 2050 ein klimapositives Unternehmen zu werden.

All Blue-Kollektion

Die All Blue-Kollektion steht im Mittelpunkt von Mavis Nachhaltigkeitsinitiativen. Die Produkte dieser Kollektion bestehen aus zertifizierten organischen, recycelten und Better Cotton-lizenzierten Materialien. Diese umweltfreundlichen Fasern, kombiniert mit Technologien wie E-Flow, Lasertechnologie und automatisierten Dosiersystemen, tragen zur Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs sowie des Chemikalieneinsatzes bei. Diese Kollektion verdeutlicht Mavis Bestreben durch nachhaltige Materialien und Technologien eine positive Umweltbilanz zu erreichen.

Einzigartigkeit einer türkischen Jeansmarke

Mavi zeichnet sich durch ihre proaktive Herangehensweise aus, als eine der ersten türkischen Jeansmarken konkrete Nachhaltigkeitsziele zu setzen und diese jährlich zu überprüfen und anzupassen. Diese kontinuierliche Berichterstattung und Nachjustierung ist ein klares Zeichen für Mavis Engagement, echte und messbare Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit zu erzielen.

Über Mavi

Gegründet 1991 in Istanbul, hat sich Mavi als globaler Player im Denim-Segment etabliert, der nicht nur in der Türkei, sondern weltweit mit rund 6.000 Verkaufsstellen präsent ist. Mavis Mission, herausragenden Stil und perfekte Passform für jeden Körpertyp anzubieten, bleibt unverändert. Mit der Initiative „ALL BLUE. ALLES BESSER. FÜR ALLE.“ setzt sich Mavi ehrgeizige Ziele, um bis 2030 eine vollständig integrierte und verantwortungsvolle Lieferkette zu etablieren und strebt danach, bis 2050 ein klimapositives Unternehmen zu werden.

