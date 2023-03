Hagen (ots) –

Spätestens mit dem Boom der Beautybranche in den vergangenen Jahren hat sich bei vielen Menschen der Traum vom eigenen Kosmetikstudio etabliert. Neben der Leidenschaft für Schönheitspflege und Ästhetik ist ein Kosmetikstudio auch finanziell lukrativ. Mit einer sorgfältigen Planung und Umsetzung kann ein Kosmetikstudio eine erfolgreiche Geschäftsidee sein und ein gutes Einkommen bieten.

Banu Suntharalingam ist Expertin in der Kosmetikbranche und die Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie selbstständige Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei, ihr Geschäft erfolgreich zu führen und auszubauen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Kosmetikbranche und ihrem Know-how in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung und Kundenbindung ist sie eine gefragte Expertin in der Branche. Im Folgenden hat sie verraten, was es vor der Gründung eines Kosmetikstudios zu beachten gilt.

Vorherige Planung: Konzept und Finanzierung

Vor dem Start ist es essenziell, ein klares Konzept darüber zu entwerfen, welche Art von Kosmetikstudio man eröffnen möchte. Dazu zählen sowohl Fragen zu dem Behandlungsangebot als auch die Frage danach, welche Zielgruppe man bedienen möchte. Nur wer sich darüber im Klaren ist, wird sein Angebot entsprechend aufstellen und die eigene Marke entwickeln können.

Sind die Eckdaten identifiziert, gilt es einen detaillierten Businessplan zu erstellen, der alle Investitionen, laufenden Kosten und Einnahmen abdeckt. Denn nur wer alle anfallenden Kosten im Blick hat und diese mit den Einnahmen aus Behandlungen in Relation setzt und so auch eventuelle Einsparpotenziale aufdeckt, wird es schaffen, sein Business langfristig am Laufen zu halten

Grundlagen schaffen: Mitarbeiter, Produkte und Lieferanten sorgfältig wählen

Zu einem funktionierenden Business gehört auch, die passenden Grundlagen zu schaffen. Dazu zählt beispielsweise auch die Wahl der Mitarbeiter. Neben den beruflichen Fähigkeiten sollte dabei vor allem auf Professionalität, Kompetenz und Freundlichkeit geachtet werden. Wobei vor allem Letzteres im Kundenkontakt entscheidend ist. Zusätzlich sollten Studioinhaberinnen auch auf regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen ihrer Mitarbeiter achten, um die Qualität und Expertise ihrer Leistungen stetig zu optimieren und auf dem neusten Stand zu halten.

Ferner spielt auch die Wahl der richtigen Produkte eine wichtige Rolle. Schließlich steigern hochwertige Produkte, die die Bedürfnisse der Kunden bedienen, die Kundenzufriedenheit und damit auch die Qualität des Kosmetikstudios enorm. Dabei sollte auch auf Wahl zuverlässiger Lieferanten geachtet werden. Schließlich muss die Ware verfügbar sein, um seine Dienstleistung ausführen und der Kundennachfrage gerecht werden zu können.

Gezielte Marketingmaßnahmen einsetzen

Viele Menschen glauben, dass eine erfolgreiche Geschäftsführung im Beauty-Bereich ausschließlich auf Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit kosmetischen Behandlungen, Haut und Produkten beschränkt ist. Doch wer ein erfolgreiches Geschäft aufbauen möchte, benötigt weit mehr als nur dieses Know-how. Zu Beginn jedes Unternehmens steht die Herausforderung, Kunden zu gewinnen und einen stabilen Kundenstamm aufzubauen. Die richtige Marketingstrategie spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Soziale Medien, eine ansprechende Website oder Flyer-Verteilung können zwar dabei helfen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber oft bringen diese Maßnahmen nur wenig bis gar keine Ergebnisse.

Vielmehr muss eine effektive Marketingstrategie entwickelt werden, die auf die Zielgruppe und die Einzigartigkeit des Unternehmens zugeschnitten ist. Auch ein klar definiertes Angebot, das sich von anderen Anbietern abhebt, kann dabei helfen, Kunden zu überzeugen. Darüber hinaus ist auch die Qualität der angebotenen Leistungen und Produkte ein entscheidender Faktor. Hier geht es nicht nur um die Behandlung selbst, sondern auch um das Know-how und die Kundenzufriedenheit. Empfehlungen können dabei helfen, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass eine erfolgreiche Geschäftsführung in der Beauty-Branche weit mehr erfordert als nur Kosmetik-Kenntnisse. Mit der richtigen Herangehensweise und Geduld kann jede Beauty-Unternehmerin erfolgreich sein.

