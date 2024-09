Nürnberg (ots) –

Ein unbeschwertes Lächeln, saubere Zähne, frischer Atem – all das schafft Freude! Für viele ist der Einsatz von Mundspülung Teil der täglichen Routine, um Plaque sowie Karies vorzubeugen oder das Zahnfleisch zu schützen. Dabei sind Kundinnen und Kunden bei NORMA gut aufgehoben – wie ÖKO-TEST nun bestätigt. Die antibakterielle Mundspülung der Eigenmarke DENTABELLA wurde vom Verbrauchermagazin mit dem Prädikat „sehr gut“ ausgezeichnet und schneidet damit sogar besser ab als zahlreiche bekannte Markenprodukte. Dabei überzeugen nicht nur die außerordentlichen Inhaltsstoffe, sondern vor allem der niedrige Preis.

Ausgezeichneter Atem

Die ÖKO-TEST-Jury untersuchte im aktuellen Test 27 Mundspülungen auf ihre Inhaltsstoffe. Der Fokus lag dabei auf den Substanzen, die maßgeblich Plaque und Karies vorbeugen sollen – darunter Fluorid- und Zinkverbindungen. Die antibakterielle Mundspülung der NORMA-Eigenmarke DENTABELLA liefert in sämtlichen Teilbereichen beste Ergebnisse und überzeugt die Testerinnen und Tester vor allem bei der Wirksamkeit. Das Hygieneprodukt des Nürnberger Lebensmittel-Händlers setzt sich damit eindeutig gegen bekannte Markenprodukte durch und wird in der Gesamtwertung zu Recht mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Gerade bei Hygieneprodukten legt NORMA großen Wert auf höchste Qualität. Die exzellente Bewertung des Verbrauchermagazins unterstreicht abermals das Unternehmensversprechen „Mehr fürs Geld“ und beweist eindeutig, dass gute Qualität auch zu Discount-Preisen möglich ist.

