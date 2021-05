Düsseldorf (ots) – Europas führender Off-Price Retailer TK Maxx startet seine neue Markenkampagne – “Große Marken. Unglaubliche Preise. Dein Wow-Moment.” – mit drei neuen Werbespots, in deren Mittelpunkt das Glücksgefühl beim Fund großartiger Produkte von Top Marken zu unglaublichen Preisen steht. Die Kampagne wird in Großbritannien, Irland, Deutschland, Polen, Österreich und den Niederlanden laufen und kombiniert Display-Werbung mit TV, Print, Radio, Digital, Social Media, Influencer Marketing und PR zu einer vollständig integrierten Kampagne.

Den Auftakt bildet ein Trio von TV-Spots, die Kunden bei ihrem persönlichen TK Maxx Wow-Moment zeigen. Egal, ob es sich um Marken-Haushaltswaren, Mode- oder Beautyartikel handelt, die Kampagne zeigt, dass TK Maxx Qualitätsprodukte für jeden anbietet. Die Spots wurden unter der Regie des renommierten Werberegisseurs Fredrik Bond in London abgedreht und werden im Sommer auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

TK Maxx TV Spot 2021 – Card Club: https://www.youtube.com/watch?v=VGYzOnV3_OA

Während Margot mit einer beeindruckenden Choreografie Karten mischt, fokussiert die Kamera auf ihren leuchtend gelben Nagellack, den sie nicht ganz unauffällig zur Schau stellt. Auf die Frage, woher der Lack stammt, antwortet Margot: “TK Maxx. Farbton Tropicana. Top Markenqualität! Das ist Fashion, Ladies!”, während sie einen letzten Blick auf den fabelhaften Nagellack wirft.

TK Maxx TV Spot 2021 – Taekwondo: https://www.youtube.com/watch?v=Pr9yz5uYpZ8

Der Spot beginnt in einem Taekwondo-Studio, in dem sich Kinder auf den Unterricht vorbereiten. Sophie tritt vor und trägt einen silbern schimmernden Gürtel anstelle ihres üblichen Taekwondo-Gürtels. Ihr Lehrer fragt, woher der Gürtel stammt, woraufhin Sophie eine erstaunliche Abfolge von Taekwondo-Bewegungen vorführt, “T-… K-… MAXX” ausruft und stolz davonläuft.

TK Maxx TV Spot 2021 – Neighbours: https://www.youtube.com/watch?v=wlJGr1ZzSKM

Es ist Nacht und wir sehen eine Frau in ihrer Küche beim Lesen. In der Wohnung gegenüber sehen wir eine Lampe im Fenster flackern. Die Lampe bewegt sich entlang des Fensterrahmens und schaltet sich dabei spielerisch ein und aus. Dann taucht ein Kopf auf der Fensterbank auf. Es ist der Nachbar, der ruft: “Das ist eine Tischlampe! Sie hat einen verstellbaren Schirm! Unglaublicher Preis!” Auf die Frage, woher sie stammt, murmelt er stolz: “TK Maxx!”

Deborah Dolce, Group Brand & Marketing Director bei TK Maxx, erklärt: “Wir wissen seit Jahren, dass unsere Kunden*innen die Schätze, die sie bei TK Maxx finden, wirklich begeistern, sowohl das eigentliche Shopping-Erlebnis als auch das Glücksgefühl, das sie erleben, wenn sie ihre Schätze mit nach Hause nehmen. Nach so einem Jahr wollen wir genau diesen Wow-Moment feiern. Diese Kampagne fängt das einzigartige TK Maxx Gefühl der Freude und des Stolzes perfekt und mit so viel Wärme ein.”

Joanna Cassidy Osborne und Joseph Paul von der Kreativagentur Wieden+Kennedy, die für die kreative Gestaltung der Kampagne zuständig sind, fügen hinzu: “Die sozialen Medien sind voll von Shopaholics, die sich über ihre TK Maxx Schätze freuen. Wir wollten mit den Spots diesen stolzen Moment wiederaufgreifen und kleine Kurzgeschichten mit dem typischen TK Maxx Witz erzählen.”

Regie Fredrik Bond

Soundtracks

Card Club:Apashe – ‘Distance’ ft. Geoffroy (Instrumental)

Taekwondo: Ana Tijoux – ‘1977’ (Instrumental)

Neighbours: Piero Umiliani- ‘Lui e Lei’

Über TK Maxx

TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe, einem selbstständigen Unternehmensbereich des weltweit größten Off-Price-Unternehmens TJX Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die erste TK Maxx Filiale in Großbritannien. Das Unternehmen ist in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK Maxx Filialen vertreten. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 162 Stores. Zu TJX Europe gehören mehr als 600 Stores in ganz Europa, darunter mehrere HomeSense Filialen in Großbritannien und Irland.

