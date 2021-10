Oberhaching (ots) –

Die Tierärztliche Klinik Oberhaching zählt zu den diesjährigen Gewinnern des Wettbewerbs BAYERNS BEST 50. Der Gründer der Tierklinik, Lorenz Schmid, nahm im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im Kaisersaal der Münchner Residenz den Preis vom bayerischen Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger, entgegen. Der Preis wird an diejenigen Unternehmen verliehen, die sich besonders wachstumsstark erwiesen haben und innerhalb der letzten fünf Jahre die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten.

Die Tierärztliche Klinik Oberhaching zählt mit ihrer Niederlassung, dem Kleintierzentrum in Starnberg, zu den größten inhabergeführten Tierkliniken und ist die zweitgrößte Tierklinik für Kleintiere in Deutschland. In den letzten fünf Jahren hat die Tierklinik rund 100 junge Menschen zur/zum Tiermedizinischen Fachangestellten ausgebildet und bewies damit besonderes Engagement im Bereich der Berufsausbildung. Daneben bildete die Tierklinik Oberhaching vielfach Tierärzte und Fachtierärzte aus.

Trotz demographischem Wandel und den zunehmenden Anforderungen einer modernen Arbeitswelt, so das Ministerium, haben die geehrten Unternehmen die Zeichen der Zeit erkannt und sich den Herausforderungen in der Fachkräfteversorgung gestellt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger betont: “Gerade jetzt braucht unsere Wirtschaft Mutmacher und Vorbilder, um die Stärke von Bayerns Mittelstand zu zeigen.”

“Wir freuen uns sehr, in 2021 erstmalig zu den besten und erfolgreichsten Unternehmen des Freistaates Bayerns zu gehören. Wir setzen damit ein Zeichen, dass gerade in einem Markt, in dem Fachkräfte absolut rar sind, wir uns trotzdem konsequent behaupten und weiterentwickeln konnten”, sagt Korbinian Pieper, Partner und Chefarzt der Tierärztlichen Klinik Oberhaching und Verantwortlicher für die Ausbildung des klinischen Personals. Lorenz Schmid ergänzt: “Dieser Preis ist allen unseren MitarbeiterInnen gewidmet. Ohne sie würde uns diese Ehrung nicht zuteil. Er ist uns zudem Ansporn, weiterhin einen Fokus sowohl auf die ärztliche Ausbildung als auch die Ausbildung zum/zur Tiermedizinischen Fachangestellte/n zu legen und damit die positive Entwicklung der Tierklinik fortzuführen.”

Bayerns Best 50

Mit der Auszeichnung “BAYERNS BEST 50” werden dieses Jahr zum 20. Mal inhabergeführte mittelständische Unternehmen geehrt, die ihren Umsatz und die Zahl ihrer Mitarbeiter über mindestens fünf Jahre hinweg überdurchschnittlich steigern konnten. Der Preis wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie verliehen. Im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums werden die Preisträger von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly als unabhängigem Juror nach objektiven Kriterien ermittelt.

Tierärztliche Klinik Oberhaching

Die Tierklinik Oberhaching ist eine freie und unabhängige Tierklinik, die zusammen mit Ihrer Niederlassung, dem Kleintierzentrum am Standort in Starnberg am See, zu Deutschlands größten privat geführten Tierkliniken gehört. Seit mehr als 25 Jahren werden in der Tierklinik Oberhaching Kleintiere mit besonderem Schwerpunkt auf Hund und Katze in allen relevanten Teilbereichen der Tiermedizin behandelt und betreut.

Um das Wohlergehen der tierischen Patienten kümmern sich mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon über 50 Tierärzte. So gewährleisten wir an beiden Standorten, neben mordernsten technischen Standards, höchstes tiermedizinisches Niveau für unsere vierbeinigen Patienten und deren Besitzer. Neben der Behandlung von Notfällen im 24 Stunden Notdienst an 365 Tagen im Jahr, deckt die Tierklinik das gesamte Behandlungsspektrum für Kleintiere ab. Darunter fallen die Innere Medizin, Chirurgie, Zahnheilkunde, Augenheilkunde, Neurologie, Gynäkologie sowie die allgemeine Gesundheitsprophylaxe. Auch in der bildgebenden Diagnostik befindet sich die Tierklinik Oberhaching durch ihre Ausstattung mit CT und MRT auf dem aktuellen Stand der Technik. Beide Standorte verfügen über eine moderne und bedürfnisorientierte Einrichtung und sind als “Cat-Friendly-Clinic” zertifiziert.

Die Tierklinik befindet sich im alleinigen Besitz der sechs Partner, die selbst als Tierärzte praktizieren.

Pressekontakt:

Antonia Wesnitzer

Klinikmanagerin

Tierklinik Oberhaching

Bajuwarenring 10

82041 Oberhaching

Tel +49 89 63 89 30 20

[email protected]

www.tierklinik-oberhaching.de

Original-Content von: Tierklinik Oberhaching, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots