Der Fernsehmoderator Thore Schölermann ist neuer Schirmherr der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung und unterstützt damit Familien schwer kranker Kinder in München

Künftig macht sich ein Schirmherren-Duo für das Ronald McDonald Haus München-Großhadern stark . Das Elternhaus ist seit mehr als 25 Jahren ein Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder, die im Klinikum Großhadern in Behandlung sind. Der Fernsehmoderator Thore Schölermann ist nun ein weiterer prominenter Botschafter der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung. >Mami und Papi sind, wenn man krank ist, die beste Medizin. Um das zu wissen, musste ich nicht erst Vater werden, dafür muss man nur Kind gewesen sein. Die Ronald McDonald Häuser machen genau diese Nähe in den schwierigsten Zeiten unserer Kinder möglich. So wichtig und deshalb auch eine Herzensangelegenheit neuer Schirmherr, Hausmeister und euer Hausclown zu seinThore Schölermann wird uns als Schirmherr dabei helfen, noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Arbeit für Familien schwer kranker Kinder zu schaffenWir freuen uns sehr darüber ihn künftig als Unterstützer an unsere Seite zu wissen.<

Thore Schölermann bildet zusammen mit der TV-Moderatorin Annemarie Carpendale, die das Elternhaus bereits seit 2017 unterstützt, ein starkes Duo für das Münchner Ronald McDonald Haus am Klinikum Großhadern.

Im Elternhaus mit seinen 12 Apartments, das sich überwiegend durch Spenden finanziert, finden jedes Jahr rund 280 Familien einen Rückzugsort, an dem sie sich erholen und gleichzeitig auf eine starke Gemeinschaft bauen können, die sie auffängt. Weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus München-Großhadern und Möglichkeiten zu Spenden sowie andere Unterstützungsmöglichkeiten unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/muenchen-grosshadern

Das Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Seit 1997 gibt es das Ronald McDonald Haus München-Großhadern als Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Klinikum Großhadern behandelt werden. Träger der Einrichtung ist die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die neben 23 Ronald McDonald Häusern auch 6 Ronald McDonald Oasen betreibt. Die Stiftung ist seit 1987 in Deutschland tätig. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org

