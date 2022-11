München (ots) –

Anlässlich der Lancierung der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 hat die Schmuck- und Uhrenmarke THOMAS SABO am Mittwoch, den 9. November, ins Rocca Riviera in München geladen. Auf dem exklusiven Brand Event feierten über 200 internationale Gäste aus der Medien- und Lifestyle-Branche, PartnerInnen und FreundInnen der Marke, darunter unter anderem die Schauspielerinnen Lea van Acken und Emily Cox, Sängerin Leslie Clio, Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes sowie die Schauspieler und DJs Aaron und Leo Altaras.

Inspiriert von der antiken Mythologie, dem Pop der 1970er und dem Minimalismus der 1990er Jahre, laden die Schmuck-Neuheiten ein, durch verschiedene Stile und Epochen zu gehen. Prominente Gäste wie Schauspielerin Stephanie Stumph, Moderatorin Nina Ruge, Designerin Natascha Grün, InfluencerInnen wie Alex Seifert oder Anna Borisovna zeigten sich begeistert von den Designs. Aaron und Leo Altaras sorgten als DJ-Duo ALCATRAZ für stimmungsvolle Beats und Sängerin Leslie Clio überraschte die Gäste mit einer Liveperformance.

„Ich freue mich sehr, unsere neue Kollektion vor internationalem Publikum zu präsentieren“, so Firmengründer Thomas Sabo. „Es sind Designs, die so verschieden wie die Persönlichkeiten unserer KundInnen sind und alle Facetten des Lebens feiern.“

Die Neuheiten von THOMAS SABO sind ab dem 12. Januar bzw. 27. April 2023 in THOMAS SABO Stores, unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten FachhandelspartnerInnen erhältlich.

https://nextcloud.thomassabo.com/s/SmgyCAqAaWbR4ib

