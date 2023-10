Berlin (ots) –

Fabletics (https://www.fabletics.de/index.cfm?action=home.main&) verkündet den sofortigen Wechsel von Thomas Fröhlke als Vice President Wholesales Europe, der fortan den Aufbau des B2B-Geschäftsbereichs für die Activewear-Marke im europäischen Headquarter Berlin verantwortet. Sein fundiertes Wissen und seine umfangreiche Erfahrung im internationalen Vertrieb machen ihn zur idealen Wahl, um diese wichtige Rolle zu übernehmen und das Unternehmen in diesem Sektor voranzubringen.

„Mit einer Markenbekanntheit von mehr als 50% unter den Frauen in Großbritannien und basierend auf den Erfolgen, die wir mit unserem Fabletics Retail Store in London sehen, ist die Ausweitung unserer Retailaktivitäten in Europa ein logischer nächster Schritt. Wir freuen uns, mit Thomas Fröhlke einen erfahrenen Manager an Board zu holen, der mit seiner umfangreichen Erfahrung die Marke Fabletics in Kooperationen mit den herausragenden Einzelhandelsdestinationen in den europäischen Metropolen für noch mehr Kunden erlebbar machen kann.“ so Mark Ralea, General Manager Europe von Fabletics.

Als Head of Sales International bei Hunter Boot Ltd. hat Thomas Fröhlke von April 2021 bis Juni 2023 den Vertriebsumsatz und den Gewinn durch neue strategische Schlüsselpartner und digitale Zusammenarbeiten erheblich gesteigert. Er führte das Vertriebsteam, sechs Distributoren und verantwortete die erfolgreiche territoriale Expansion der Marke in Regionen wie GAS, FrItEs, BeNeLux, Skandinavien, EE, UAE, Australien, Neuseeland, Südafrika, Indien und Pakistan. Unter seiner Führung wurde auch eine exklusive Kollektion in Zusammenarbeit mit ZalandoPlus lanciert, um neue Verbrauchergruppen zu erreichen und den Umsatz zu steigern.

Bevor er zum Head of Sales International aufstieg, war er von 2019 bis 2021 Senior Business Development Manager bei Hunter Boots, wo er erfolgreich Vertriebs- und Marketingstrategien entwickelte und umsetzte. Während seiner Amtszeit vertrat er das Unternehmen auf renommierten Messen wie der Premium in Berlin und der Pitti Uomo in Florenz. Davor sammelte er umfangreiche Erfahrungen in führenden Vertriebspositionen bei Canada Goose, Ralph Lauren und Giorgio Armani. In diesen Rollen gelang es ihm, die Markenbekanntheit zu steigern und starke Beziehungen in der Branche aufzubauen.

„Ich bin begeistert, mit Fabletics eine so stark wachsende Marke in der Activewear-Kategorie beim Schritt vom D2C Business zum B2B Vertrieb begleiten und diesen neuen Geschäftsbereich für Europa aufbauen zu können. Mit der hohen Markenbekanntheit und den vielen, loyalen Kunden bietet Fabletics nach fast zehn Jahren reinem Online-Vertrieb über die Fabletics-Website in Europa großes Potential für unsere neuen Handelspartner. Dabei setzen nicht nur die Klassiker aus den Fabletics-Kollektionen, wie etwa den schwarzen Powerhold-Leggings, Impulse für die Retail-Nachfrage, sondern auch die Celebrity-Kollaborationen, wie zuletzt mit Khlóe Kardashian.“, erläutert Thomas Fröhlke.

