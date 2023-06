Köln/Manila (ots) –

Die Plastikmüllkrise eskaliert weiterhin in alarmierendem Tempo. Jedes Jahr gelangen schätzungsweise 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane, an denen mehr als 1 Million Meerestiere und Vögel ersticken und sterben.

Deutschland ist dabei der größte Exporteur von Plastikmüll innerhalb der EU und hat somit direkten Anteil an dieser Krise.

Ein Ort, an dem die Folgen besonders sichtbar werden, sind die Philippinen. Die Philippinen sind aufgrund ihrer zahlreichen Küsten und Strände sowie dem vielfältigen maritimen Leben besonders anfällig für Schäden, die durch Plastikmüll entstehen. Genau dort ist nun aber auch die Idee für die Gegenmaßnahme entstanden: The Dissolving Bottle.

Ideengeber ist die dort ansässige BBDO Guerrero, die sich seit Jahren mit der Frage beschäftigt, wie man Plastikmüll nachhaltig reduzieren kann. Plastik-Strohhalme und -Geschirr sind bspw. seit Jahren ständiges Thema in der Öffentlichkeit. Shampoos und andere Pflegeprodukte in Plastikflaschen werden hingegen regelmäßig vergessen, obwohl sie täglich genutzt werden!

Die Dissolving Bottle ist ein bereits preisgekröntes festes Shampoo, das die bekannte Form einer Shampooflasche aufweist, wodurch sie vom Verbraucher auch direkt als Shampoo erkannt wird. Denn feste Shampoos gibt es schon lange, aber sie werden fälschlicherweise oft für Seife gehalten. Aufgrund ihrer vertrauten Formgebung, erleichtert die Dissolving Bottle dem Verbraucher den Umstieg von flüssigem auf festes Shampoo. Außerdem beinhaltet sie ausschließlich vegane Inhaltsstoffe und ist nur in Karton verpackt, wodurch sie exakt 0,0% Plastik enthält.

David Guerrero, Creative Chairman bei BBDO Guerrero: „Wir haben die Dissolving Bottle konzipiert, um das zunehmende Problem der Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Für uns ist es eine Ehre, mit LUORO zusammenzuarbeiten, um diese Lösung nach Europa zu bringen, und wir hoffen, dass dies eine von vielen Premieren außerhalb der Philippinen sein wird, da wir weiterhin gemeinsam daran arbeiten, unseren Lebensstil nachhaltig und verantwortungsbewusst zum Wohle des Planeten zu gestalten.“

Louis Bahlmann, Mitgründer von LUORO: „Als Unternehmen, das den Klimaschutz durch sicheren und nachhaltigen Handel fördert, fühlen wir uns von der Dissolving Bottle aufgrund ihrer Einfachheit und ihrer tiefgreifenden, positiven Auswirkungen auf die Umwelt sofort angezogen. Wir wissen, dass wir durch diese Partnerschaft unser Ziel, nachhaltiges Leben für alle zugänglich zu machen, weiter vorantreiben können. Die Dissolving Bottle reiht sich dabei perfekt in unser plain b Sortiment ein, das aus nachhaltigen Beauty-Produkten ohne künstliche Inhaltstoffe besteht.“

Die Dissolving Bottle hat bereits über 60 internationale Auszeichnungen erhalten, darunter Cannes Lions, D&AD, Spikes Asia, Clio, The One Show und andere. Sie wird lokal in Deutschland produziert, ist in 4 Sorten erhältlich und wird zukünftig über den Einzelhandel sowie online vertrieben. Statt Müll zu exportieren, importieren wir jetzt gute Ideen!

Darüber hinaus wird der Verkauf der Dissolving Bottle auch einen weiteren positiven Impact haben. Für jede verkaufte Dissolving Bottle sammelt die Berliner Umweltschutzorganisation CleanHub, die Plastikmüll weltweit den Kampf angesagt hat, im Auftrag von LUORO & BBDO eine weitere Plastikflasche ein, die sonst Strände, Riffe und Meere verschmutzen würde.

The Dissolving Bottle ist als geistiges Eigentum in der EU (Nr. 015013392-0001 & Nr. 015013392-0002) und in Großbritannien (015013392-0002) registriert.

Über LUORO:

Die LUORO GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen und Hersteller von innovativen, nachhaltigen Produkten in den Bereichen Körperpflege & Beauty sowie Haushalt & Reinigung. Das Unternehmen möchte ein nachhaltigeres Konsumverhalten in der Gesellschaft etablieren.

Für die Eigenmarke plain b stellt LUORO natürliche und sinnliche Körperpflegeprodukte her. Die Marke Paperdent steht für umweltbewusste Zahnreinigung auf Papier-Basis. Für WingGuard Home werden nachhaltige und stylishe Produkte für den Haushalt verwirklicht.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel sowie online auf www.WingGuard.de. Im Onlineshop werden, neben den Eigenmarken, auch Produkte anderer namhafter & nachhaltiger Hersteller angeboten.

LUORO engagiert sich als Leader for Climate Action und ist sowohl klima-, als auch plastikneutralisiert.

Über BBDO Guerrero:

BBDO Guerrero (www.bbdoguerrero.com) ist ein Netzwerkbüro von BBDO Asia Pacific, Teil von BBDO Worldwide und Mitglied der Omnicom Group Inc. einem globalen Werbe-, Marketing- und Kommunikationsunternehmen.

BBDO Guerrero ist die einzige philippinische Agentur, die es in die Cresta Global Top 50 Agenturen 2022 geschafft hat, und wird derzeit vom Spikes Asia 2022 Festival of Creativity als Agentur des Jahres auf den Philippinen ausgezeichnet. BBDO Guerrero ist der kreative Kopf hinter preisgekrönten Arbeiten wie The Dissolving Bottle und Project Re-Dew: Scrapboards.

Pressekontakt:

Alexander Kurth

[email protected]

0221/2823945

LUORO | Paperdent

Original-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots