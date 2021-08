Mallorca (ots) –

– Neueröffnung auf 240.000 Quadratmeter Gelände mit zwei Luxusfincas für die Behandlung von Suchtproblemen und mentalen Erkrankungen

– Therapieprogramme für Stars, VIPs, CEOs und alle, die höchsten Wert auf Privatsphäre legen

Mallorca (ots) – Luxuriöse medizinische Rehabilitation, ganzheitliche Behandlung von Suchtproblemen, Privatsphäre in neuer Dimension – THE BALANCE ist als einer der weltweiten Marktführer auf die diskrete Behandlung von Suchtproblemen und mentalen Erkrankungen spezialisiert. Das Healthcare-Unternehmen bietet seit Jahren High-End-Rehab-Behandlungen in Zürich, London und auf Mallorca an. Auf der insbesondere bei Deutschen beliebten Baleareninsel hat in der Gemeinde Llucmajor jetzt das neue THE BALANCE Therapiezentrum Mallorca auf einem 240.000 Quadratmeter großen Gelände eröffnet – ein echter Meilenstein für das Unternehmen und die gesamte Insel. CEOs, Milliardäre und Unternehmer, aber auch Königsfamilien und zahlreiche Hollywood-Stars schätzen das auf höchstem medizinischen Niveau angesiedelte holistische Konzept – und besonders die uneingeschränkte Privatsphäre, die sie bei einer Therapie genießen. Das spezielle Konzept sieht vor, jeweils immer nur einen Patienten rund um die Uhr zu betreuen – und das in einer eigenen Luxusvilla mit persönlicher Vertrauensperson, Medizinern, Butler, Koch, Chauffeur und weiterem Personal. “Unsere Kunden haben allerhöchste Ansprüche und kommen meistens aus einem Umfeld, in dem sie unter hohem öffentlichen Druck stehen”, erklärt der Schweizer Abdullah Boulad, Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE. “Wir bieten ihnen deshalb ein geschütztes, ruhiges und luxuriöses Umfeld, in dem sie sich ganz auf sich und ihre Heilung konzentrieren können – ohne auf ihren gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Damit unterscheiden wir uns von fast allen anderen Reha-Einrichtungen weltweit.” Das neue Therapiezentrum hat im Juli 2021 bereits die ersten Patienten aufgenommen.

Die neue Residenz mit ihrem 240.000 Quadratmeter großen Privatgelände liegt in der Gemeinde Llucmajor, nur 15 Minuten Fahrzeit vom Flughafen Palma de Mallorca entfernt. Die Anlage beherbergt die beiden Luxusvillen Campo Gran Finca 1 und Campo Gran Finca 2, die jeweils mit über 400 qm Wohnfläche, einem wunderschönen Außengelände und einem großen Pool auf die Patienten warten. Von außen mit dem Charme typischer mallorquinischer Steinfincas glänzend, bieten die beiden Villen im Inneren ein großzügiges Raumgefühl und modernste Technik. Sie vereinen den Komfort einer edlen Privatvilla inklusive Angestellten mit dem hochkarätigen medizinischen Therapieangebot einer Schweizer Entzugsklinik. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt, um sich diskret wegen Alkohol- und Drogenentzug, Spiel- oder Sexsucht, Burnout, Depressionen, Essstörungen und anderer psychosomatischer Erkrankungen behandeln zu lassen.

Erprobtes Konzept aus der Schweiz

Vater des Konzepts ist der Schweizer Unternehmer Abdullah Boulad (42), der bereits seit vielen Jahren im Bereich High-End-Rehab mit THE BALANCE aktiv ist. Bisher wurden die jeweils mindestens einen Monat dauernden Kur- und Entzugsprogramme auf Mallorca in zwei verschiedenen Villen am Meer angeboten – beide direkt in der Bucht von Palma. Seit Juli 2021 wird das Angebot durch das eigene Therapiezentrum in Llucmajor ergänzt, das seinen Kunden noch mehr Privatsphäre und Abgeschiedenheit bietet. Prominente Gäste werden vom Privatjet-Terminal am Flughafen Palma mit der Limousine anonym und geschützt vor Fotografen direkt zur Residenz gebracht. Abdullah Boulad: “Wir sind spezialisiert auf zwei Personenkreise: auf Menschen, denen die Unterbringung in einer Entzugsklinik oder psychotherapeutischen Einrichtung nicht exklusiv genug ist, und auf Prominente, die unter keinen Umständen möchten, dass die Öffentlichkeit oder ihr weiteres Umfeld von ihren Problemen erfährt oder davon eine Auszeit suchen. Nicht selten betrifft dies auch die Kinder aus reichen oder berühmten Familien.”

Das holistische Therapiekonzept

“Wir sind aber kein reiner Erholungsort für Superreiche, sondern eine hoch spezialisierte Therapieeinrichtung für Menschen, die eine nachhaltige Behandlung ihrer persönlichen Probleme suchen. Als ganzheitliches Behandlungszentrum konzentrieren wir uns auf integrative, personenzentrierte und maßgeschneiderte Rehabilitationsansätze, die sowohl alternative als auch traditionelle Methoden umfassen. So helfen wir unseren Kunden, die beste Version ihrer selbst zu werden”, beschreibt Leiter Boulad das Konzept von THE BALANCE. “Die Erfolgsgeheimnisse heißen Individualität, Flexibilität und Intensität. Wir gehen perfekt und bis ins kleinste Detail auf die individuellen körperlichen und seelischen Bedürfnisse unserer Kunden ein. Jede Behandlung läuft deshalb anders ab.” Ein Schwerpunkt des evidenzbasierten Medizinkonzepts liegt auch auf dem Einsatz neuester wissenschaftlicher und technologiebasierter Therapieansätze, wie Neuro- und Biofeedback-Systeme oder die transkranielle Gleichstromstimulation.

Alle Therapien beginnen mit einer umfassenden Beurteilung und Diagnose der vorliegenden Probleme, die auf einer medizinischen Ganzkörperuntersuchung beruht, einschließlich Labor, psychiatrischer, orthomolekularer sowie einer Ernährungsanamnese. Darüber hinaus wird auch die “Biochemische Restauration” angewendet, eine einzigartige Schweizer Innovation gegen schwere Ungleichgewichte im Körper, die durch einen ungesunden Lebensstil und Drogenmissbrauch verursacht werden. Die medizinische Leitung von THE BALANCE obliegt der Ärztin Dr. med. Sarah Boss. Behandlungen werden aktuell in deutscher, englischer und spanischer Sprache angeboten. Die Therapie dauert mindestens einen Monat. Im Rahmen der ganzheitlichen Behandlung werden die Kunden anschließend auch wieder individuell bei der Eingliederung in ihr normales Umfeld betreut, um Rückfällen vorzubeugen.

Internationaler Hub Mallorca

“Der Standort Mallorca ist perfekt für uns geeignet, weil er von überall aus Europa und dem Nahen Osten rasch per Flugzeug erreichbar ist. Gerade deutsche Kunden schätzen die kurzen Wege und die gute Infrastruktur vor Ort. Außerdem ist Mallorca als exklusives Reiseziel auch unter Amerikanern und Russen bekannt. Das ist ein großer Vorteil. Und nicht zuletzt hilft uns das mediterrane Klima, ganzjährig auch entspannte Outdoor- und Sportaktivitäten anzubieten, die zu einem Leben in Balance einfach dazugehören”, beschreibt Abdullah Boulad die Vorzüge der Baleareninsel.

Weitere Informationen zu THE BALANCE, den Einrichtungen und den speziellen Therapieansätzen finden Sie unter https://balancerehazentrum.de.

