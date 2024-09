Koblenz (ots) –

Die Debeka Krankenversicherung hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche. Das hat der aktuelle Kundenmonitor Deutschland, der jährlich von der ServiceBarometer AG herausgegeben wird, nun bestätigt. Die Debeka erreicht im Vergleich den Spitzenwert aller untersuchten privaten Krankenversicherer. Der Kundenmonitor ermittelt die Zufriedenheitswerte anhand einer fünfstufigen Skala von 1 (vollkommen zufrieden) bis 5 (unzufrieden).

Für die Studie hat der Kundenmonitor Versicherte unter anderem auch zu den Themen Wiederwahlabsicht und Weiterempfehlungsabsicht befragt. Auch in diesen Kategorien konnte die Debeka jeweils mit den besten Werten der Branche punkten. Des Weiteren fühlen sich laut Kundenmonitor 94 Prozent der Befragten mit der Debeka richtig abgesichert – ebenfalls der beste Wert der Branche.

„Unsere Mitglieder stehen für uns immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gehört zu unseren Hauptzielen und ist fest in unserer Philosophie verankert. Wir freuen uns, dass das auch bei unseren Mitgliedern durch eine hohe Wiederwahl- und Weiterempfehlungsabsicht so positiv wahrgenommen wird“, so Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Für den Kundenmonitor Deutschland 2024 wurden im Januar, im April und im Juli 2024 insgesamt 27.491 Verbraucher zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen befragt. Es wird auf Basis einer über Jahre und Länder vergleichbaren Methodik gemessen.

