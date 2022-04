München (ots) –

Am Montag fällt sie weg! Die Pooltestpflicht an bayrischen Schulen. Ein Grund zum Feiern und Danke sagen. Danke an alle Schüler und Lehrkräfte, mit deren Hilfe das regelmäßige Testen ein erneutes Schließen der Schulen und Home-Schooling verhinderte. Und Danke an die vielen Labormitarbeiter und unzähligen Taxi-Fahrer, die täglich tausende Proben analysierten und von den Schulen in die Labore transportierten.

Test-Drive in wird zum Wurst-Drive – Labor Staber gibt einen aus

Seit heute morgen um 10:30 Uhr konnten sich Taxifahrer als Dankeschön Leckeres vom Grill am Münchener Standort des Labor Staber abholen. Dafür wurden Informationen an die Taxi-Zentralen gegeben und rund 100 Taxifahrer machten von dem Angebot Gebrauch.

Führende Labordiagnostik in Süddeutschland

Seit 10:30 Uhr hatte das im Süden Deutschland verwurzelte Labor Staber die Proben von mehr als 750 Schulen ausgewertet. In München, Nürnberg und Bayreuth wurden so täglich ca. 3.300 Pools getestet. „Wir haben diese verantwortungsvolle Aufgabe sehr ernst genommen und zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Wichtig war, dass die Analyse der Proben und Übermittlung der Testergebnisse zeitnah erfolgte, damit der Schulbetrieb möglichst reibungslos fortgeführt werden konnte. Einen sehr wertvollen Beitrag für diese logistische Meisterleistung haben die Taxifahrer Münchens geleistet. Sie waren immer zur Stelle und mit dieser Aktion möchten wir Danke sagen.“ So Geschäftsführer Dr. Stefan Kopf.

Über Labor Staber

Die Labor Staber-Gruppe versorgt seit über 35 Jahren an insgesamt neun Standorten mit ca. 800 Mitarbeitern bundesweit niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser mit medizinischen Laborleistungen.

