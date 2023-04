Fulda (ots) –

Gute Nachrichten für die Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden der Bio-Supermarktkette basic: Der Lebensmitteleinzelhändler tegut… übernimmt das in wirtschaftliche Schieflage geratene Unternehmen. Darüber wurde die basic Belegschaft im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung von tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet und basic-Vorstand Christoph Eich in der Münchner basic-Zentrale informiert. Die Transaktion bedarf noch der kartellrechtlichen Freigabe und der Umsetzung in einem Insolvenzplan. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

„Dies sind gute Nachrichten für das Unternehmen und für alle Freunde und Partner von basic“, betont basic-Vorstand Christoph Eich und ergänzt, „wir freuen uns sehr, nun ein Teil der tegut… Familie sein zu dürfen. Für unsere Kolleginnen und Kollegen geht damit eine Zeit der Verunsicherung zu Ende. Auch unsere Kundinnen und Kunden werden froh darüber sein, dass sie weiterhin in ihrem angestammten basic Markt einkaufen gehen können.“

tegut… übernimmt 19 Standorte, sowie alle der rund 500 Mitarbeitenden in den basic Märkten und der Zentrale in München. Nach erfolgter Zusage des Bundeskartellamts und Annahme des Insolvenzplans werden beide Unternehmen nach und nach zusammenwachsen und in den Märkten in den kommenden Jahren ein neues und attraktives Einkaufserlebnis entstehen. Für tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet steht fest: „tegut… und basic passen hervorragend zusammen! Wir werden die bestehenden Märkte gemeinsam mit den basic-Mitarbeitenden nach und nach weiterentwickeln und voneinander lernen, um den Kundinnen und Kunden Einkaufen in Wohlfühlatmosphäre zu ermöglichen. Freuen Sie sich auf das, was kommt!“

Die basic AG hatte Ende Dezember 2022 damit begonnen, sich mittels eines Schutzschirmverfahrens neu aufzustellen. Durch den Verkauf haben die Mitarbeitenden nun wieder eine langfristige Perspektive, da sie als Teil der tegut… Familie von sämtlichen Annehmlichkeiten und Vorteilen profitieren, die der Bio-Pionier tegut… zu bieten hat. Nicht umsonst ist tegut… im vergangenen Jahr durch das Great Place to Work®-Institut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet worden.

„tegut… ist für basic der ideale Partner“, unterstreicht Dr. Paul Abel von der bekannten Sanierungskanzlei Wellensiek, der während des Sanierungsprozesses den basic-Vorstand als Generalbevollmächtigter unterstützt hat. „Ein mittelständisches, dynamisches Einzelhandelsunternehmen, mit dem sich basic neue Kundengruppen erschließen kann.“ Der gerichtlich bestellte Sachwalter Dr. Christian Gerloff von der Münchner Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte ergänzt: „Die Übernahme durch tegut… bietet nicht nur den Beschäftigten eine neue Perspektive, sondern ist auch aus Sicht der Gläubiger von basic ein außergewöhnlich attraktives Ergebnis des Investorenprozesses.“

