Der Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V. und die Aktion Gesunder Rücken e.V. feiern den Valentinstag in diesem Jahr am 15. März. Und haben ein Date mit dem Rücken.

Zeig Herz gegen Rückenschmerz – jetzt und für immer! Deutlicher und emotionaler kann man seiner Liebe zum Thema Rückengesundheit kaum Ausdruck verleihen. Genau das ist das Motto der diesjährigen Themenwoche des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. und der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Vom 14. – 18. März 2022 finden Interessierte wie Betroffene allerlei spannende digitale Inhalte in Workshops und Seminaren. Dabei setzt das Ganze in gewohntem Stil auf ein wissenschaftlich fundiertes, alltagsnahes Maßnahmenpaket zur ganzheitlichen Prävention und Linderung von Rückenschmerzen. Dabei sein ist einfach: Unter www.tdr.digital anmelden und während der gesamten Themenwoche regelmäßige Erinnerungen sowie die tägliche Themenvorschau erhalten und nichts verpassen.

Rückenprobleme sind ein wahres Volksleiden. Dass dies mehr als eine bloße Behauptung ist, belegen Untersuchungen, die das RKI als Abstract veröffentlicht hat. Umfragen zeigen: 61,3 % der Befragten klagten in den vorausgegangenen 12 Monaten über Rückenschmerzen. Dabei knackt der untere Rücken deutlich öfter als der obere und auch chronische Schmerzen machen den Befragten zu schaffen. Und noch etwas fällt auf. Laut den Umfrageergebnissen trifft es öfter Frauen als Männer und Ältere als Jüngere.1 Sie sehen – völlig gefeit vor Rückenschmerz ist heutzutage keiner mehr.

Doch in diesem Jahr wird gedatet. Dank BdR und AGR lernen Sie nicht nur Ihren eigenen Rücken ganz neu kennen und lieben. Die fünf Abende der digitalen Themenwoche sind ein guter Anlass, um mit Familie und Freunden gemeinsam kleine Verabredungen zu vereinbaren und gemeinsam die Live-Streams zu verfolgen. Mit Aufklärung, wichtigen Hinweisen, wertvollen Informationen und Tipps kann man auf vielfältige Art und Weise nicht nur kurz, sondern auch langfristig profitieren. Die Streams finden auf Youtube statt und sind kostenfrei für jedermann zugänglich. Dabei stellen namhafte Experten aus Industrie und Wissenschaft allen Interessierten in Live-Vorträgen und Workshops alltagstaugliche Tipps, lizenzierte Programme und Konzepte zur Rückengesundheit vor und beantworten Ihre Fragen im Live-Chat und in Diskussionsrunden im direkten Anschluss an den jeweiligen Beitrag.

„Im Alltag funktionieren – Das ist leider viel zu oft an der Tagesordnung. Dass Selbstliebe aber auch etwas mit einem Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu tun hat, nehmen die wenigsten für sich wahr. Wir zeigen in der Aktionswoche zum Tag der Rückengesundheit, wie Sie ab sofort dauerhaft fit und gesund bleiben und das regelmäßig und nachhaltig“, so Ulrich Kuhnt, Sportwissenschaftler und Vorsitzender des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR). Detlef Detjen, Geschäftsführer der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. und Mitinitiator des Tages der Rückengesundheit ergänzt: „Oftmals sind es doch die kleinen Dinge, die am meisten Freude bereiten. Warum sollte es bei der Rückengesundheit anders sein? Schon kleine Optimierungen im alltäglichen Umfeld können einen spürbaren Unterschied machen – das fängt bei der Matratze an und geht über den Autositz bis hin zum Bürostuhl. Unsere Mission ist es, den Menschen zu zeigen, wie sie ihr Umfeld, ihren Arbeitsplatz, ihr Zuhause so gestalten können, dass Rückenschmerzen vermieden werden. Damit auch Sie mehr Herz gegen Rückenschmerz für ein neues Wohlbefinden zeigen.“

Dabei sein und Herz gegen Rückenschmerz zeigen

Um Erinnerungen an die jeweiligen Termine zu erhalten, können Sie sich ab sofort unverbindlich und kostenfrei unter www.tdr.digital registrieren. So erhalten Sie schon jetzt umfangreiche Tipps rund um Ihre Rückengesundheit und während der Themenwoche zuverlässige Terminerinnerungen sowie die Links zu den jeweiligen Live-Workshops.

Übrigens: Für medizinische Experten gibt es einen digitalen Workshop am 5. und 6. März 2022. Weitere Informationen finden Sie unter www.agr-ev.de/expertenworkshop

Na, wer soll nun Ihr Herzblatt sein? Unsere Themen für mehr „Rücken“-Liebe:

– Montag – Kleine Kraft- und Mobilisations-Übungen

– Dienstag – Expertentipps für einen (Rücken-) gesunden Alltag & Bewegungsverführer für den Alltag

– Mittwoch – Faszinierende Faszien

– Donnerstag – Work-Life-Balance: Es geht um dich! & Wirbelsäulengymnastik

– Freitag – Noch mehr Freude am Radfahren

So sind Sie dabei

Registrieren Sie sich für die gesamte Themenwoche unter:

www.tdr.digital

So erhalten Sie zuverlässige Erinnerungen und die Links zu den jeweiligen Live-Workshops.

