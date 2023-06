Sion, Schweiz (ots) –

„Ein Schweizer Taschenmesser für Energie“: Die next3-Rack-Lösung von Studer auf der Intersolar ’23

Studer Innotec, ein Schweizer Premium-Hersteller von batteriebasierten Solar-Wechselrichtern, wird auf der Intersolar 2023 in München seine neue „next3 Rack“-Lösung vorstellen. Die schlanke 19″-Version des next3 von Studer ist ein dreiphasiger, intelligenter Wechselrichter für netzgebundene und netzunabhängige Solar- und Batteriesysteme, der als „Rack-packed Power“ bezeichnet wird. Seine zwei MPPTs liefern eine Gesamtleistung von bis zu 16 kW und ermöglichen eine vollständige Solarautarkie für Haushalte, Unternehmen und andere Energieanwendungen.

Das next3-Rack bietet eine größere Flexibilität und eine attraktive Ästhetik und ermöglicht All-in-One-Installationen, bei denen ein next3-Wechselrichter mit Batterien, Schutzeinrichtungen und Temperaturregelung kombiniert wird. Das Ergebnis ist eine einfache, saubere und professionelle Installation, von der Monteure und Anlagenbesitzer gleichermaßen profitieren. Für Benutzer, die eine vollständige Energieunabhängigkeit anstreben, bietet das next3-Rack eine Backup-Stromversorgung für Notfälle und verfügt über Eingänge für zusätzliche Wechselstromquellen wie Generatoren, so dass der Netzanschluss nicht zwingend erforderlich, sondern optional ist.

„Das next3-Rack ist der Höhepunkt von Studers 35-jähriger Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Leistungselektronik“, sagte Studers CEO, Loïc Viret. „Solarexperten werden von der Vielzahl der Funktionen beeindruckt sein, die wir in einem kompakten Gehäuse kombiniert haben, das flexible Energieunabhängigkeit für eine breite Palette von Anwendungen bietet. Mit dem next3-Rack können Installateure die Kundenzufriedenheit erhöhen und ihr Geschäftspotenzial durch die Partnerschaft mit einer Schweizer Premium-Marke ausbauen.“

Studer stellt das next3-Rack in der Schweiz mit 100% erneuerbarer Energie her. Es verfügt über eine innovative „AC flex“-Schnittstelle, die als sekundärer Eingang oder als zusätzliche gesteuerte Last konfiguriert werden kann, sowie über eine „Smart Boost2“-Funktion, die die solare Autarkie durch Phasenausgleich und Spitzenlastausgleich verbessert. Als universelle Lösung bietet er ein Plug-and-Play-CAN-BMS-Kommunikationssystem und Studers „nextOS“-Software-Schnittstelle für den einfachen Zugriff durch alle Energienutzer. Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, verfügt das next3-Rack über eine Fabrikgarantie von 10 Jahren, die über das Studer Care+-Programm auf 15 Jahre verlängert werden kann.

Besucher der Intersolar können Studer am Stand B3.120 besuchen, um eine Demonstration des next3-Racks zu erleben, das über den Produktkatalog des Unternehmens bestellt werden kann. Studer entwickelt auch eine Rack-Version seines einphasigen Wechselrichters next1, dessen Markteinführung für 2024 geplant ist.

Über Studer Innotec

Das 1987 in der Schweiz gegründete Unternehmen Studer ist ein führender Hersteller von batteriebasierter Leistungselektronik, die in über 150 Ländern weltweit verkauft wird. Im Jahr 2022 lancierte Studer seine „next“-Serie, eine Produktreihe von einphasigen und dreiphasigen intelligenten Wechselrichtern für netzgebundene, netzunabhängige und hybride Solarsysteme für Privathaushalte und Unternehmen. Die next-Serie bietet eine einzigartige Qualität und Designflexibilität, die eine neue Ära der solaren Autarkie und der vollständigen Energieunabhängigkeit für Anlagenbesitzer ermöglicht. Studer entwirft, konstruiert und fertigt alle seine Produkte in Sitten, Schweiz, und bietet eine Werksgarantie von mindestens 10 Jahren.

