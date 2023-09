Neckarsulm (ots) –

„Wer nicht kauft, kann nicht sparen“ – mit diesen Worten betritt Influencer Clemens Brock in seinem neuesten Video eine Kaufland-Filiale. Dabei schlüpft er in seine „Typisch-Väter“-Rolle und hat selbstverständlich immer einen passenden Spruch auf den Lippen. Gekauft werden vor allem Snacks und schließlich landet noch ein weiteres Produkt in seinem Korb, das „Noice Pils“ oder – wie „Typisch-Väter“-Clemens sagt – eine „Studentenbrause“. Damit nimmt er sich selbst aufs Korn, denn das Bier ist eine Eigen-Kreation von Clemens Brock. Das Noice Pils gibt es ab heute limitiert in allen Kaufland-Filialen und dort exklusiv im stationären Handel.

Clemens Brock gehört zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Allein auf TikTok zählt er über 1,7 Millionen Follower. Bekannt ist er vor allem durch seine Videos, in denen er im karierten Hemd, mit Sandalen und Tennissocken den „typisch deutschen Vater“ parodiert. Sie werden millionenfach geklickt. Mit diesem Format begeistert Brock auch auf Instagram, wo er seit diesem Jahr mit Kaufland zusammenarbeitet.

„Clemens gehört mittlerweile zu den absoluten Comedians der sozialen Medien. Durch unsere Kooperation begeistern wir seine Fans für uns und unser Sortiment“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Das Unternehmen arbeitet immer wieder mit prominenten Partnern zusammen, die insbesondere auf Instagram, TikTok und Co. große Beliebtheit genießen. Dazu gehören der YouTuber CrispyRob, TikTok-Star Herr Anwalt, Food-Influencerin Kiki Aweimer alias „Kikis Kitchen“ und Twitch-Streamer Knossi.

Das Video ist ab sofort online, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von Kaufland (https://www.youtube.com/watch?v=BoOcG8RmvWk).

