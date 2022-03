Berlin (ots) –

Morgen will Fridays for Future unter dem Motto „Reicht halt nicht!“ mal wieder auf die Straßen gehen. Musikerin Ronja Maltzahn wird voraussichtlich nicht dabei sein. Eine lokale Gruppierung in Hannover hat sie wegen ihrer Frisur kurzfristig ausgeladen, denn „eine weiße Person mit Dreadlocks“ sei unvertretbar. Der Vorwurf: Kulturelle Aneignung.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, kommentiert:

„Warum ist Carola Rackete noch immer ein gern gesehener Gast in linksextremen Kreisen? Auch sie trägt künstliche Locken. Was ist mit Sascha Lobo und dessen Irokesenschnitt? Eigentlich wäre es nur folgerichtig, wenn die extreme Linke diese beiden Aktivisten zukünftig ausgrenzen und boykottieren würde. Vermutlich gäbe es aber trotzdem noch Hoffnung für die beiden, denn selbst die ideologischen Bluthunde von Fridays for Future gaben ja der Musikerin eine Chance, sich zu rehabilitieren: ‚Solltest du dich bis Freitag dazu entscheiden, deine Dreadlocks abzuschneiden, würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen‘. Nicht der mangelnde Schulunterricht der Fridays for Future-Organisatoren macht sich hier bemerkbar, sondern eine aktuelle Neuauflage des linken Totalitarismus. Sogenannte kulturelle Aneignung ist nur einer von vielen Kampfbegriffen, die man diesen Kindern als vermeintlichen Antirassismus eingetrichtert hat. Wie dieser alberne Fall zeigt, bewirken entsprechende Aktivisten mit ihren haltlosen Vorwürfen natürlich das genaue Gegenteil, da sie alles auf das Motiv Rasse reduzieren. Allein die Furcht des normalen Bürgers vor öffentlicher Bloßstellung spielt ihnen in die Karten, um diesen Unsinn aufrechterhalten zu können. Hier gilt es gewissenhaft zu bleiben und sich mutig dem linken Ungeist entgegenzustellen. Unter den Parteien Deutschlands übernimmt nur die AfD diese Aufgabe und vertritt den gesunden Menschenverstand sowie eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen. Den absurden linken Ideologen muss klar signalisiert werden: Es reicht!“

Pressekontakt:

Alternative für Deutschland

BundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 Berlin

Telefon: 030 – 220 23 710

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots