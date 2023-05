Duisburg (ots) –

Seit 1. Mai 2023 ist Stavroula Ekoutsidou (47) neue Vorsitzende der Geschäftsführung von HAVI Deutschland und verantwortlich für den gesamten deutschen Markt des Supply Chain Spezialisten.

Stavroula Ekoutsidou verantwortet das gesamte operative und strategische Geschäft für Kunden wie McDonald´s, NORDSEE und Vapiano mit über 1300 Mitarbeitenden an neun Standorten in ganz Deutschland. Zusätzlich zu ihrer Funktion als Vorsitzende der Geschäftsführung Deutschland ist Ekoutsidou auch als Vice President für den Länderverbund Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. Sie übernimmt beide Rollen von Sven Sachse, der diese Funktionen interimsmäßig ausgeübt hat und sich jetzt wieder vollständig auf seine Verantwortung für Westeuropa konzentrieren wird.

Vor ihrem Eintritt bei HAVI war die gebürtige Schwäbin mit deutsch-griechischen Wurzeln als Geschäftsführerin von Alnavit GmbH tätig, ein Schwesterunternehmen der Alnatura Produktions- und Handels GmbH. Ekoutsidou ist seit mehr als 20 Jahren in der Foodbranche tätig. Unter anderem als IKEA Food Country Manager Deutschland und in diversen Funktionen bei Metro GmbH (ehemals Metro Cash & Carry Deutschland GmbH).

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stavroula Ekoutsidou eine ausgewiesene Branchenexpertin in der Geschäftsführung haben. So können wir unsere Services weiter konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten. Ekoutsidou wird mit ihren Erfahrungen auch aus anderen Branchen und ihrer Führungspersönlichkeit entscheidende Impulse für das weitere Wachstum von HAVI setzen“, so Sven Sachse.

Über HAVI

HAVI ist ein globales, eigentümergeführtes Unternehmen, das auf die Innovation, das Management und die Optimierung von Lieferketten führender Marken wie McDonald´s, Nordsee und Vapiano spezialisiert ist. Angeboten werden ganzheitliche, integrierte Lösungen entlang der gesamten Supply Chain vom Rohstoff bis zum Kunden. Dazu gehören die Planung, die Beschaffung, der Customer Service sowie Warehouse- und Transportdienstleistungen. Neben HAVI Supply Chain gehören die Schwestergesellschaften tms mit Packaging- und Marketing-Services und das Unternehmen PMI Worlwide zur HAVI Gruppe. Gegründet im Jahr 1974 beschäftigt HAVI mehr als 10.000 Mitarbeitern und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. In Deutschland ist HAVI Supply Chain an insgesamt 9 Standorten mit rund 1.300 Mitarbeitern vertreten.

