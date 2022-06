Erfurt (ots) –

Die HMU Health an Medical University bereitet den Studienstart vor und bietet in der thüringischen Landeshauptstadt ab dem Sommersemester 2023 die universitären Studiengänge Humanmedizin und Psychologie an

Der Countdown zum Studienstart läuft: Zum Sommersemester 2023 startet die HMU Health and Medical University in der thüringischen Landeshauptstadt mit den universitären Studiengängen, im ersten Schritt Humanmedizin und Psychologie. Zum Wintersemester 2023 werden auch fachhochschulische Studiengänge vorbereitet.

Seit der staatlichen Anerkennung der HMU durch das Thüringer Wissenschaftsministerium vor einem knappen Jahr ist die medizinische Hochschule mit den Vorbereitungen des Studienstarts befasst. Dazu gehören formal und fachlich sehr umfängliche Berufungs- und Einstellungsverfahren für die Professorinnen und Professoren, komplexe Auswahl- und Eignungstestverfahren von Bewerberinnen und Bewerbern für die Studiengänge Humanmedizin und Psychologie und nicht zuletzt die Entscheidung über langfristig geeignete Flächen und die notwendigen baulichen Maßnahmen. Insgesamt haben diese Prozesse gerade unter den erschwerten Bedingungen in Zeiten der Pandemie zwar mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Gleichwohl befinden sich alle Vorbereitungen zum Studienstart nun auf der Zielgeraden.

Die HMU Health and Medical University als staatlich anerkannte Universität ist eine Gründung von Ilona Renken-Olthoff, der geschäftsführenden Gesellschafterin der MSH Medical School Hamburg, der MSB Medical School Berlin und der BSP Business and Law School in Berlin und Hamburg. Die HMU ergänzt die Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten der Hochschulgruppe mit mittlerweile über 7.500 Studierenden in Hamburg und Berlin um Medizin- und Gesundheitsstudiengänge an den Standorten Potsdam und Erfurt. Das Alleinstellungsmerkmal aller Studiengänge an der HMU ist die inhaltliche Orientierung der interdisziplinären und interprofessionellen Ausbildung von Health Professionals. Kooperationskrankenhaus der HMU in Thüringen ist das Erfurter Helios Klinikum als Maximalversorger mit seinen international renommierten Experten.

Die Entscheidung, im Sommersemester 2023 zu, wurde in Abstimmung der HMU mit dem zuständigen Wissenschaftsministerium und dem Helios Klinikum Erfurt getroffen. Ilona Renken-Olthoff, geschäftsführende Gesellschafterin der HMU Health and Medical University: „In der Ausbildung für Gesundheitsberufe haben wir eine ganz besondere Verantwortung, die wir gerne annehmen. Im Sinne der künftigen Studierenden und Lehrenden legen wir deshalb größten Wert auf eine sehr gewissenhafte und umfassende Vorbereitung des geplanten Studienstarts.“

