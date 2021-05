Paris/Düsseldorf (ots) – Ankorstore, ein kuratierter Marktplatz, der unabhängige Markenhersteller und lokale Einzelhändler verbindet, sammelt $100 Millionen in einer Series-B- Finanzierungsrunde ein. Angeführt wird die Investition durch die Risikokapitalgeber Tiger Global und Bain Capital Ventures (BCV). Auch die bisherigen Investoren Index Ventures, Global Founders Capital, Alven und Aglaé beteiligen sich nur wenige Monate nach erfolgreicher Series-A erneut. Ankorstore will die Mittel nutzen, um seine Basis von 5.000 Marken und 50.000 unabhängigen Einzelhändlern in ganz Europa auszubauen und sie bei der Neueröffnung zu unterstützen. In Deutschland, dem zweitgrößten Markt von Ankorstore, wickeln bereits mehrere tausend Marken und Einzelhändler auf der Plattform ihre Geschäfte ab.

Im Jahr 2019 von den Serienunternehmern und ehemaligen Etsy-Managern – Nicolas Cohen, Nicolas D’Audiffret, Mathieu Alengrin und Pierre-Louis Lacoste – in Paris gegründet, erfindet Ankorstore den unabhängigen Einzelhandel neu. Die Plattform agiert sowohl als Botschafter für viele der gefragtesten europäischen Marken als auch als Partner für Ladenbesitzer, die ihren Kunden neue Erfahrungen und Produkte anbieten wollen. Anstatt mühsam infrage kommende Artikel zu recherchieren, den richtigen Kontakt zu finden und mit Distributoren oder Agenten zu verhandeln, ermöglicht die Ankorstore-Plattform einem Shop-Betreiber, eine Vielzahl von Marken zu minimalen Kosten und Risiken zu entdecken und zu beziehen.

Auf diese Weise möchte Ankorstore einen Ausgleich zur Dominanz des Systems aus Massenhandel und E-Commerce schaffen, das großen Marken und dem Großhandel dient. Zugleich bietet Ankorstore eine Funktionalität auf dem Niveau der besten E-Commerce- Plattformen für Verbraucher und hilft dem Einzelhandel typische Frustrationen abzubauen und aus COVID erwachsene Herausforderungen zu meistern.

“In der jüngeren Vergangenheit führten Maßnahmen zur Schließung von Geschäften jenseits des lebensnotwendigen Bedarfs. Die betroffenen Einzelhändler waren dadurch gezwungen, flexible Finanzierungsmöglichkeiten sowie Instrumente zur schnellen Anpassung ihres Angebots zu finden. Wir standen unseren Einzelhändlern während des Lockdowns zur Seite und halfen Ihnen den Cashflow zu kontrollieren, reaktionsschneller zu sein und ihren Bestandpräzise zu verwalten,” sagt Nicolas D’Audiffret, Mitbegründer von Ankorstore.

“Ankorstore hat sich in Europa schnell zur besten Lösung für lokale Einzelhändler entwickelt, um von unabhängigen Marken Ware zu beziehen”, sagt John Curtius, Partner bei Tiger Global. “Die unglaubliche Akzeptanz in den letzten achtzehn Monaten spricht für ein erfahrenes Team, das seinen Kunden einen echten und zeitgemäßen Mehrwert bietet. Wir sind stolz darauf, Ankorstore auf seinem Weg zu einem weltweit führenden Unternehmen zu unterstützen, das die Zukunft des unabhängigen Einzelhandels gestaltet.”

Obwohl die Hälfte der beteiligten Einzelhändler aufgrund von COVID schließen musste, konnte Ankorstore sein Geschäft in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 verdreifachen. Im Rahmen der Pläne zur Wiedereröffnung des Einzelhandels in ganz Europa wird Ankorstore für Geschäftsinhaber eine entscheidende Rolle spielen und es ihnen ermöglichen die Regale schnell aufzufüllen. Die Verkäufe auf der Plattform verdreifachten sich in den Wochen nachdem die britische Regierung eine Wiedereröffnung des Einzelhandels beschloss.

Eine zeitgemäße Lösung, von der unabhängige Einzelhändler profitieren werden:

– Zugang zu mehr als 5.000 kuratierten Marken mit einzigartigen und hochwertigen Produkten aus ganz Europa

– 60-tägige Zahlungsfristen, welche die Neueröffnung erleichtern plus weitere attraktive Finanzierungsoptionen

– Minimiertes Risiko für neue Händler dank Erstbestellung von nur EUR100 pro Marke

– Vereinfachte Bestellung und Verwaltung durch Order mehrerer Marken in nur einem Vorgang

“Die COVID-Krise hat gezeigt, wie widerstandsfähig unser Modell ist. Trotz Schließung der meisten Geschäfte in Europa sind wir im vergangenen halben Jahr massiv gewachsen. Vor diesem Hintergrund werden wir in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Schweden stark investieren, um unsere Kunden aus dem unabhängigen Einzelhandel noch erfolgreicher zu machen und der grassierenden Standardisierung durch Massenmärkte die Stirn zu bieten”, sagt Nicolas Cohen, Mitgründer von Ankorstore.

Mit der Finanzierung möchte Ankorstore seine Großhandelsplattform mit wichtigen Angeboten für die über 5.000 Marken und 50.000 Einzelhändler erweitern. Darüber hinaus beabsichtigt Ankorstore, sein Team deutlich zu vergrößern und lokale Büros in ganz Europa zu eröffnen, darunter Düsseldorf, Berlin, Paris, Amsterdam, London und Stockholm. Für Deutschland plant Ankorstore bis zum Jahresende 60 Mitarbeiter einzustellen.

Gleichzeitig wird Merritt Hummer, Partner bei Bain Capital Ventures, dem Vorstand von Ankorstore beitreten. “Den Großhandelsmarkt für unabhängige Marken und Einzelhändler online zu bringen ist eine enorme globale Chance, und Ankorstore hat sich sehr schnell als Gewinner in ganz Europa herauskristallisiert”, sagt Merritt Hummer. “Bei BCV haben wir in eine Reihe von B2B-Marktplätzen investiert, und wir sind sehr stolz darauf, mit diesem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten, das eine internationale, den Großhandel verändernde Plattform skaliert.”

Über Ankorstore

Ankorstore ist ein kuratierter Marktplatz, der unabhängige Marken mit den beliebtesten lokalen Einzelhändlern Geschäfte verbindet. Ankorstore stattet Einzelhändler mit Tools und Bedingungen aus, mit denen sie ihr Geschäft einfach vergrößern und verwalten können. Gleichzeitig ermöglicht Ankorstore Marken, ihr Großhandelsgeschäft in ganz Europa zu etablieren. Ankorstore wurde im November 2019 von vier französischen E-Commerce-Unternehmern gegründet: Pierre-Louis Lacoste (ehemaliger Country Manager von Etsy), Nicolas d’Audiffret und Nicolas Cohen (Gründer von A Little Market) und Mathieu Alengrin (ehemaliger Head Engineer bei Vestiaire Collective). Das Unternehmen hat Büros in Paris, London, Amsterdam, Düsseldorf und Stockholm. Das Team umfasst 80 Mitarbeiter.

Website: https://de.ankorstore.com

Über Tiger Global

Tiger Global Management, LLC ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf private und börsennotierte Unternehmen in der globalen Internet-, Software-, Konsumgüter- und Zahlungsindustrie konzentriert. Die Private-Equity-Strategie der Firma wurde 2003 ins Leben gerufen und hat in Hunderte von Unternehmen in mehr als 30 Ländern investiert, in allen Phasen der Finanzierung – von der Serie A bis zum Pre-IPO. Das Venture-Business, das derzeit seinen 13. Fonds investiert, zielt darauf ab, mit dynamischen Unternehmern zusammenzuarbeiten, die marktführende Wachstumsunternehmen betreiben; Beispiele sind JD.com, Meituan, Facebook, LinkedIn, Spotify, Peloton, Credit Karma, Toast, Stripe, ByteDance, Stone, Warby Parker, Flipkart, Despegar, Ola und DiDi. Tiger Global wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in New York mit angeschlossenen Büros in Hongkong, Peking, Singapur und Bangalore.

Website: http://tigerglobal.com

Über Bain Capital Ventures

Bain Capital Ventures arbeitet mit innovativen Gründern zusammen, um ihre Ideen schneller auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen investiert von der Seed- bis zur Growth-Stage in Startups, die den Wandel in ihren Branchen vorantreiben darunter SaaS, Infrastruktursoftware und Sicherheit, Fintech und Gesundheitswesen bis hin zu Handel und Consumer Tech. Bain Capital Ventures hat bei der Gründung und Vermarktung von mehr als 240 Unternehmen geholfen, darunter DocuSign, Jet.com, LinkedIn, Redis Labs, Rent the Runway, Rubrik, SendGrid und SurveyMonkey sowie eine Reihe von führenden Unternehmen im Bereich Commerce Tech wie Alloy Automation, Attentive, Flow, Jet.com, Material Bank, Mirakl und ShipBob. Bain Capital Ventures hat ein verwaltetes Vermögen von 6,1 Milliarden Dollar und unterhält Büros in San Francisco, New York, Boston und Palo Alto.

Website: https://www.baincapitalventures.com

Über Index Ventures

Index ist ein in London und San Francisco ansässiges internationales Venture Capital Unternehmen, das ehrgeizigen Unternehmern hilft, mutige Ideen in globale Firmen umzusetzen. Zu den von Index unterstützten Unternehmen, die die Welt um uns herum neu gestalten, gehören u.a. Adyen, Alan, Deliveroo, Figma, Patreon und Roblox.

Website: https://www.indexventures.com

Über Global Founders Capital

Seit mehreren Jahren arbeitet Global Founders Capital mit Unternehmern auf der ganzen Welt zusammen. Die Teams, die sich aus Betreibern und Unternehmern zusammensetzen, bieten einzigartige Expertise und Unterstützung im Technologiesektor. In den letzten 20 Jahren wurden mehr als 500 Unternehmen auf der ganzen Welt beim Wachstum unterstützt. Facebook, Linkedin, Zalando, Away Travel, Lazada, Traveloka, Trivago, Jumia, HelloFresh, Eventbrite, Funding Circle, Slack, Revolut, Canva, Meero, Iziwork, um nur einige unserer Erfolge zu nennen.

Website https://www.globalfounderscapital.com/

Über Alven

Alven ist ein unabhängiger Risikokapitalfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar und fast 130 finanzierten Unternehmen in 20 Jahren. Die Mission von Alven besteht darin, die besten europäischen Unternehmer im Bereich der digitalen und neuen Technologien (künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft, SaaS-Lösungen, Cybersicherheit, Marktplätze usw.) langfristig zu unterstützen. Zu den von Alven getätigten Investitionen gehören Algolia, Dataiku, Drivy (von Getaround gekauft), Happn, Captain Train (Trainline/KKKR), Bime Analytics (Zendesk), Webhelp, Peopledoc, Sqreen, Meero, Qonto oder MeilleursAgents (kürzlich von Axel Springer gekauft).

Website: www.alven.co

Über Aglaé Ventures

Aglaé Ventures ist die auf neue Technologien spezialisierte Investmentgesellschaft der Groupe Arnault. Seit mehr als 20 Jahren baut Groupe Arnault mit Teams in Paris, New York und San Francisco Fachwissen für Marktplätze, Software-Hersteller und Content-Plattformen auf. Die Erfolgsbilanz umfasst Investitionen in Airbnb, Back Market, Lyft, Betfair, Viagogo, Slack, Chef Club, Noom, Netflix und Spotify.

Website: https://aglaeventures.com

