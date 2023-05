Ismaning (ots) –

Körperlich fit und agil zu sein, bedeutet Freiheit. Diese Freiheit möchten wir uns natürlich bewahren – am liebsten bis ins hohe Alter. Damit das gelingt, sollten wir an folgendes denken: Muskeln und Knochen brauchen eine optimale Versorgung mit Nährstoffen, um die nötige Beweglichkeit, Stabilität und Kraft zu behalten. Mit dem neuen Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen können wir unser Leben in Bewegung täglich effektiv und auch ganz praktisch unterstützen.

Viele Menschen hadern mit dem Älterwerden. Meist hat das damit zu tun, dass mit dem Alter ein negatives Bild verknüpft ist; man erwartet einfach nichts Gutes. Warum aber sich mit solchen Gedanken selbst im Wege stehen? Pro-Aging beginnt im Kopf! Da ist wirklich etwas dran: Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wie man sich fühlt, darüber entscheiden die eigene Einstellung und die Lebensweise. Natürlich müssen wir akzeptieren, dass alles im Leben Veränderungen unterliegt und können den biologischen Alterungsprozess nicht stoppen. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir altern. Dazu gehört, aktiv etwas zu tun, um im Alter fit und beweglich zu bleiben und sich eine hohe Lebensqualität zu erhalten.

So halten wir uns fit und gesund

Das beste Mittel, um Knochen und Gelenke fit und stabil zu halten, ist Bewegung. Damit ist nicht etwa exzessiver Leistungssport gemeint, sondern regelmäßige, moderate Aktivität in Form von beispielsweise Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen oder Gymnastik – alles, was Spaß macht, ist förderlich. Der Spaß daran ist nicht unerheblich, denn was wir gerne tun, tun wir regelmäßig. Essenzielle Grundlage dafür, dass wir aktiv sein können, ist eine ausgewogene Ernährung. Für Muskeln, Knochen und ein gesundes Abwehrsystem spielt die Versorgung mit Mineralstoffen eine große Rolle. Magnesium, das der Körper nicht selbst bilden kann, gehört dazu und ist ein wichtiger Bestandteil des Stoffwechsels.* Wird zu wenig davon durch die Ernährung zugeführt, werden die Mineralstoffreserven aus den Knochen abgebaut. Auch die Vitamine K2 und D3 tragen zum Knochenerhalt bei.** Vitamin D3 ist zudem wichtig für die Funktion des Immunsystems.*** Wer diesbezüglich konsequent auf seinen Vitalstoffhaushalt achtet, hat die besten Chancen, dass Bewegungsapparat und die Abwehrkräfte fit bleiben.

Ausgewogene Nährstoffversorgung für einen aktiven Lebensstil

[Für die Stärke von Muskeln, Knochen und Immunsystem:

Das neue Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen

Hochdosierte Vitalstoffkombination mit Magnesium, Vitamin D3 und Vitamin K2. Die tägliche Unterstützung für einen aktiven Lebensstil bis in hohe Alter. Als Direktstick (30 Sticks, UVP: 17,50 EUR) oder 2-Phasen-Tablette (30 Tabletten, UVP: 18,95 EUR) exklusiv in der Apotheke erhältlich]

Kann man die notwendigen Vitalstoffe nicht auch über die Grundernährung aufnehmen? Antwort: Ja, aber es ist nicht in allen Lebenssituationen ganz einfach. Denn mit zunehmendem Alter essen wir weniger und dies kann zu einer Unterversorgung mit essentiellen Nährstoffen führen. Es ist ein durchdachter und ausgewogener Ernährungsplan notwendig, um den täglichen Bedarf an Mikronährstoffen zu decken. Wem das nicht gelingt, kann mit einer hochwertigen Nahrungsergänzung sinnvoll unterstützen: Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen mit hochdosiertem Magnesium in Synergie mit Vitamin K2 für stabile Knochen und Vitamin D3 für die Immunabwehr deckt den täglichen Bedarf. Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen mit hochdosiertem Magnesium in Synergie mit Vitamin K2 für stabile Knochen und Vitamin D3 für die Immunabwehr deckt den täglichen Bedarf. Das neue Pro im Sortiment der Qualitätsmarke Magnesium Diasporal® ist sowohl als einzigartige, patentierte 2-Phasen-Tablette mit Sofort- und Langzeitfreisetzung erhältliche als auch im praktischen Direktstick zur schnellen Einnahme ohne Wasser. Beide Vitalstoffkombi-Produkte sind vegan, zucker-, gluten- und laktosefrei und eignen sich daher auch super für Menschen, die auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten müssen.

Wer stark und vital bleiben möchte und gute Abwehrkräfte benötigt, ist mit Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen gut beraten. www.diasporal.com

* Magnesium unterstützt eine normale Muskelfunktion und trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. ** Vitamin D3 und Vitamin K2 tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. *** Vitamin D3 leistet einen Beitrag zur normalen Funktion des Immunsystems.

Pressekontakt:

Protina Pharmazeutische GmbH

Leitung Public Relations

Andrea Beringer

Adalperostraße 37

85737 Ismaning

+49 (0)89 996 553 138

[email protected]

www.diasporal.com

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots